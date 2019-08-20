Розыгрыш трёх экземпляров книги для детей «О футболе с ПФК ЦСКА»
«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три экземпляра книги для детей «О футболе с ПФК ЦСКА».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
В книге собраны интересные факты из истории московского ЦСКА, а также правила футбола поданы в развлекательной манере через кроссворды, ребусы, раскраски и всевозможные задания.
Московский ЦСКА набрал 10 очков в шести турах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах.
- 20 августа 2019
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