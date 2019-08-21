Шалимов: сейчас за Шапи больших денег не дадут, Галицкий его не отдаст

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не будет продавать в другой клуб полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова. Такое мнение высказал бывший главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 19-летним воспитанником «Краснодара» интересовался «Удинезе», но российский клуб отказался продавать футболиста.
«За него больших денег не дадут, это наверняка, потому что парень молодой, только начинает играть в основном составе. Я думаю, что Галицкий его не отдаст. Для него важно, чтобы воспитанники играли в своём клубе. Если это будет происходить, что кого-то он будет отдавать, то это точно будет не сейчас, а намного позже», — цитирует Шалимова «РБК-Спорт».
Сулейманов является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» он выступает с 2017 года.
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