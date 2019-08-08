«Удинезе» делал запрос в «Краснодар» по Сулейманову

Как стало известно «Чемпионату», «Удинезе» делал запрос в «Краснодар» по переходу форварда Магомед-Шапи Сулейманова. Однако итальянский клуб получил отказ от «быков».

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» он выступает с 2017 года. В стартовавшем сезоне он принял участие в пяти играх на клубном уровне. На счету 19-летнего нападающего 1 забитый мяч. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 6 млн. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне «Удинезе» занял 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 играх чемпионата команда из Удине набрала 43 очка. Первый матч в сезоне-2019/20 «Удинезе» сыграет 25 августа. Соперником команды по 1-му туру чемпионата Италии будет «Милан».