КДК не стал отменять красную карточку Уциева в матче с «Зенитом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК не станет отменять красную карточку защитника грозненского «Ахмата» Ризвана Уциева.
Напомним, Уциев был удалён на 7-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) после того, как зацепил возле штрафной полузащитника петербургской команды Александра Ерохина.
«Судья правильно удалил Уциева. КДК не отменил красную карточку игроку. Он пропускает следующий матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Петербургский «Зенит» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (7) — на 11-м месте в таблице соревнований.
«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева в матче с «Зенитом»
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