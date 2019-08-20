«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» (0:0), а также рассказал о подаче грозненцами заявления в Контрольно-дисциплинарный комитет.



«Получилось так, что «Ахмат» написал в КДК с просьбой отменить эту карточку. Заседание будет завтра. Я могу сказать одно, а экспертная комиссия решит иначе – будет не очень красиво. Сейчас могу лишь описать действия арбитра. Если он посчитал в этой ситуации, что это красная, то это верно – никаких преимуществ быть не может.



Азмун, возможно, не слышал свистка, поэтому подхватил мяч. Что касается манеры судейства, которую выбрал Алексей, вероятно, он расслабился, подумал, что будет лёгкая игра. Были моменты, когда принимались достаточно спорные решения», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Егоров: Семак лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным