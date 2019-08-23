«Бавария» согласовала трансфер хавбека «Эспаньола» за € 40 млн

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока перейдёт в мюнхенскую «Баварию», сообщает L'Equipe.
По данным источника, немецкий клуб клуб согласовал трансфер хавбека за € 40 млн. Испанец подпишет с «Баварией» пятилетний контракт. В составе мюнхенцев Рока заменит португальского полузащитника Ренату Саншеша, который станет игроком «Лилля».
22-летний Рока — воспитанник «Эспаньола». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2022 года.
Нынешним летом «Бавария» уже подписала шестерых игроков. Ранее команду пополнили защитники Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар, полузащитники Микаэль Кюизанс, Иван Перишич и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Фите Арп.
- 23 августа 2019
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