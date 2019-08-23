Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.

«Фалькао не играет, потому что травмирован. Он всё ещё испытывает боли в ноге. Он настоящий профессионал и продолжает работать, чтобы вернуться к игре», — приводит слова португальского специалиста пресс-служба «Монако».

Напомним, ранее стало известно, что Фалькао хочет сменить команду до закрытия этого летнего трансферного окна. Руководство «Монако» пыталось уговорить 33-летнего колумбийца остаться, но он настаивает на переходе в «Галатасарай», с которым уже согласовал условия личного контракта.

Действующее соглашение Радамеля с монегасками рассчитано до 30 июня 2020 года.