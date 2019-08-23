Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.
«Фалькао не играет, потому что травмирован. Он всё ещё испытывает боли в ноге. Он настоящий профессионал и продолжает работать, чтобы вернуться к игре», — приводит слова португальского специалиста пресс-служба «Монако».
Напомним, ранее стало известно, что Фалькао хочет сменить команду до закрытия этого летнего трансферного окна. Руководство «Монако» пыталось уговорить 33-летнего колумбийца остаться, но он настаивает на переходе в «Галатасарай», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Действующее соглашение Радамеля с монегасками рассчитано до 30 июня 2020 года.
«Монако» кошмарно начал сезон. Головин опять будет бороться за выживание
Два раза по 0:3 – и «Монако» на дне таблицы. Дежавю.
- 23 августа 2019
-
20:24
-
20:17
-
20:02
-
19:56
-
19:53
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:06
-
18:49
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:57
-
17:56
-
17:52
-
17:45
-
17:28
-
17:21
-
17:12
-
16:50
-
16:49
-
16:33
-
16:29
-
16:21
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:17
-
14:56
-
14:50
-
14:35
Партнерский контент