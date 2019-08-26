Главный тренер «Анжи»: судьи нас уничтожают

Главный тренер «Анжи» Валерий Бармин раскритиковал судейство после домашнего матча ПФЛ с «Дружбой» (2:2).

«К сожалению, не на мажорной ноте закончился сегодняшний вечер. Наша команда проявила сегодня максимум своих сил и показала прекрасную игру с лидером. К слову, я не считаю, что «Дружба» заслуженно идёт на первом месте в чемпионате. Они ещё не играли ни с «Волгарём», ни с «Черноморцем». У соперника было пять побед подряд до игры с нами, но и у нас сегодня был уже третий или четвёртый матч, когда уже в добавленное время судьи нас просто уничтожают. Я могу понять один раз, ну два, но когда три игры подряд – это уже ни в какие рамки не лезет. Я не могу это объяснить.



Не знаю, как сейчас смотреть футболистам в глаза, что им говорить. Зачем они играют в футбол? Зачем они бьются? Чтобы их просто «убили»? Будь счёт 1:1, нам бы всё равно поставили пенальти и соперник выиграл бы 2:1. Что касается нашей команды, то мы прогрессируем, растём и прибавляем от игры к игре. Зрители видят, что мы играем с подавляющим количеством моментов, но фактор судейства становится определяющим», — цитирует Бармина пресс-служба «Анжи».