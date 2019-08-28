К. Навас согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Nacion.
Согласно информации источника, 32-летний вратарь уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В четверг, 29 августа, он должен прибыть в столицу Франции для прохождения медицинского обследования.
Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со «сливочными» рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость голкипера на сегодняшний день составляет € 10 млн. За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев.
Зидан: я рассчитываю на Наваса и не думаю о его уходе
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