Джеймс пушечным ударом под перекладину забил «Саутгемптону». Видео
В стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» был открыт счёт на 10-й минуте. Отличился полузащитник гостей Даниэль Джеймс.
Джеймс получил мяч у левого угла штрафной, продвинулся вперёд и мощным ударом поразил дальний верхний угол ворот соперника.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 4-м туре АПЛ в субботу, 31 августа, также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».
В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» составы команд на матч 4-го тура АПЛ
- 31 августа 2019
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