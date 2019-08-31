Джеймс пушечным ударом под перекладину забил «Саутгемптону». Видео

В стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» был открыт счёт на 10-й минуте. Отличился полузащитник гостей Даниэль Джеймс.



Джеймс получил мяч у левого угла штрафной, продвинулся вперёд и мощным ударом поразил дальний верхний угол ворот соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 4-м туре АПЛ в субботу, 31 августа, также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».