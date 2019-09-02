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Камболов летал получать визу в Ростов на вертолёте Галицкого

Камболов летал получать визу в Ростов на вертолёте Галицкого
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за то, что тот предоставил вертолёт для полузащитника Руслана Камболова, который летал в Ростов-на-Дону для получения визы в Шотландию.

«Нужно отдать должное Галицкому, который предоставил свой вертолёт, чтобы Камболов слетал в Ростов и получил там визу. Нам пошли навстречу, ведь мы работаем в одной упряжке. Респект «Краснодару» и Галицкому. Мы не имеем права экспериментировать в ответственных матчах. Мы отдаём предпочтение системе, которая даёт нам определённый результат.

Шотландия — наш главный конкурент. Мы изучаем эту сборную, готовимся к матчу. Осечка нам не нужна.
На сегодняшний день была запланирована теория, но она отменилась. Черышев и Головин не успевают. Заменим теорию праздничным тортом", — сказал Черчесов.

Видео доступно на «Чемпионате».

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.

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