Камболов летал получать визу в Ростов на вертолёте Галицкого

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за то, что тот предоставил вертолёт для полузащитника Руслана Камболова, который летал в Ростов-на-Дону для получения визы в Шотландию.

«Нужно отдать должное Галицкому, который предоставил свой вертолёт, чтобы Камболов слетал в Ростов и получил там визу. Нам пошли навстречу, ведь мы работаем в одной упряжке. Респект «Краснодару» и Галицкому. Мы не имеем права экспериментировать в ответственных матчах. Мы отдаём предпочтение системе, которая даёт нам определённый результат.

Шотландия — наш главный конкурент. Мы изучаем эту сборную, готовимся к матчу. Осечка нам не нужна.

На сегодняшний день была запланирована теория, но она отменилась. Черышев и Головин не успевают. Заменим теорию праздничным тортом", — сказал Черчесов.

Видео доступно на «Чемпионате».

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.