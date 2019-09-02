«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забив в конце первого тайма.



«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.



В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.