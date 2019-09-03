Бекхэм: пост главного тренера сборной Англии — это работа мечты
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что он был бы рад рассмотреть предложение возглавить национальную команду.
«Если бы мне предложили возглавить сборную Англии, то я бы рассмотрел такую возможность. Я страстный англичанин, который увлечён национальной сборной. Но был бы я хорош на посту тренера?
Это работа мечты. Но сейчас Саугтейт делает невероятную работу в сборной. Он вернул команде энергию и радость. Фанаты, включая меня, наслаждаются игрой сборной", — приводит слова Бекхэма The Statesman со ссылкой на журнал GQ.
44-летний Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. Всего в составе английской национальной команды он принял участие в 115 матчах, в которых забил 17 голов.
Макгрегор: Бекхэм — икона стиля
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