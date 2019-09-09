Видео: фанаты «Химнасия и Эсгрима» приветствуют Марадону

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был представлен болельщикам клуба «Химнасия и Эсгрима», который на днях назначил его на пост главного тренера.



Презентация Марадоны произошла на открытой тренировке команды. Болельщики заполнили домашний стадион клуба и поприветствовали нового наставника. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.



В первых пяти турах аргентинской Примеры в нынешнем сезоне «Химнасия и Эсгрима» набрала только одно очко. Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата.