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Видео: фанаты «Химнасия и Эсгрима» приветствуют Марадону

Видео: фанаты «Химнасия и Эсгрима» приветствуют Марадону
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был представлен болельщикам клуба «Химнасия и Эсгрима», который на днях назначил его на пост главного тренера.

Презентация Марадоны произошла на открытой тренировке команды. Болельщики заполнили домашний стадион клуба и поприветствовали нового наставника. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.

В первых пяти турах аргентинской Примеры в нынешнем сезоне «Химнасия и Эсгрима» набрала только одно очко. Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата.

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