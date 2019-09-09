Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»

Московский ЦСКА сегодня, 9 сентября, в товарищеском матче на базе в Ватутинках разгромил «Арарат» со счётом 6:0. Хет-трик оформил Такума Нисимура. Кроме него голами также отметились Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос. Бразильский футболист проводил первый матч после перехода в стан «армейцев».

ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н'Диайе, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).

ЦСКА в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится в Тамбове 15 сентября.

Календарь Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».