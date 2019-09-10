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Черчесов: в Европе играть через два дня на третий – норма

Черчесов: в Европе играть через два дня на третий – норма
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение по поводу насыщенного графика осенью для футболистов.

«Осень – по традиции самый насыщенный период для футболистов, выступающих в ведущих европейских клубах и вызывающихся в национальные сборные. Как правило, они задействованы в играх нескольких турниров — национальных чемпионатов и Кубков, еврокубков, а также матчах за сборные страны. График непростой, но я знаю, что в целях грамотной ротации при комплектовании клубами этот вопрос учитывался. В европейских чемпионатах играть через два дня на третий – норма, там эта тема даже не обсуждается, а тренеры и руководители не называют её причиной, влияющей на качество игры.

Я сам работал в Польше и сталкивался с подобной ситуацией, где выдерживать недельный цикл не представляется возможным. Кстати, сборные во все международные окна также проводят матчи именно по такому графику. Безусловно, важнейшим фактором здесь является восстановление футболистов, чему мы, например, в национальной команде уделяем огромное внимание, подробно анализируя состояние каждого игрока», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России
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