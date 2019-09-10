Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в прошедших отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) и коснулся темы возвращения Юрия Жиркова в национальную команду.

«Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жёстко, но у нас так.



Возвращение Жиркова? Мы общались с Юрой два раза. С футболистами надо общаться и показывать другую сторону. Видите, не зря общались. Юра помощник, он в нужном состоянии, все видели, почему он в сборной. Мы тренировочный процесс под него подгоняем, когда он у нас. Мы никогда никого не вычёркиваем. Мы сами были в их возрасте, знаем, как они думали», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».



После шести игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в четырёх матчах.