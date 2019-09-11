Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (3:0).
Видео также доступно в «Твиттере».
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» 32-летний Адриано становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России. Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл четыре матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.
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