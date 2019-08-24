Как вы там, бывшие? Экс-игроки «Спартака» в новых клубах

Уволив Карреру прошлой осенью, Леонид Федун был уверен в своей правоте. Сказал, что менять было нужно либо тренера, либо игроков.

С первым вариантом не получилось. Этим летом клуб пришёл ко второму и устроил глобальную чистку. Глянули, что происходит с игроками, покинувшими клуб в это трансферное окно.

Статистика: 4 игры, 4 гола



Зе дебютировал за «Порту» в России (см. голевой штрафной). После той игры с «Краснодаром» африканец впервые попал в стартовый состав, но ничем не отметился. Ещё разок начал на скамейке, зато потом сделал хет-трих и принёс своим победу над «Виторией Сетубал». А недавно повидался с футболистами «Спартака», которые приехали в Португалию на матч Лиги Европы.

У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного Забивает по голу за игру.

Фернандо, «Бейцзин Гоань»

Статистика: 2 игры

Неплохо стартовал в Китае, отыграв 90 минут в победной игре против «Хэбэй Чайна Форчун». Зато уже в следующей проиграл матч с «Гуанчжоу Эвергранд». Тренерский штаб отреагировал мгновенно и посадил его на скамейку. В следующей игре бразилец не сыграл ни минуты, как будет дальше — пока непонятно.

Статистика: 1 игра, 1 гол

Новый клуб алжирца — последняя команда в карьере Уэса Снейдера. Пока «Аль Гарафа» провёл лишь одну игру в новом сезоне и выиграл со счётом 3:0. Ханни отыграл весь матч и сразу же начал забивать. За ним — второй мяч, который получился очень красивым.

Луис Адриано, «Палмейрас»

Статистика: 2 игры

Луис пока в каждой игре выходит в стартовом составе, но к голам это не приводит. Только к заменам за 20 минут до конца. По крайней мере, есть первая победа — над «Гремио» на Кубке Либертадорес. В остальном приезд его русской девушки на презентацию так и остался самым ярким моментом его карьеры после возвращения домой.

Сальваторе Боккетти, «Верона»

Статистика: —

Хуже всех пока дела идут у итальянского защитника. Вроде и домой вернулся, и команда скромная (новичок Серии А), но Сальва пока не сыграл ни минуты. В Италии сезон ещё не начался, а «Верона» уже проиграла в Кубке Италии середняку Серии B — «Кремонезе». Но даже в такой игре места в составе Боккетти не нашлось.

Дмитрий Комбаров, «Крылья Советов»

Статистика: 6 игр

Провёл все игры за новый клуб — от и до. В дебютной игре вывел команду с повязкой и обыграл «армейцев». Потом «Крылья» затянуло в серию поражений, которая прервалась в прошлом туре — на «Урале». Теперь ему играть со «Спартаком», и Дмитрий ну оочень ждёт этот матч.

«Игру со «Спартаком» жду, как Нового года». Откровенное интервью с Комбаровым Поговорили с Дмитрием о новой жизни, Самаре, Божовиче и родном для него «Спартаке».

Статистика: 3 игры

«Уеду в Грозный, зарплата будет...», — продолжение сами знаете. Пророческие слова Глушакова вылились в переезд в Чечню. Там он с недавних пор игрок основного состава и даже успел сыграть против «Спартака». С бывшим клубом ничего путного не вышло, зато «Ахмат отобрал очки у «Зенита». А в дебютной игре Денис обыграл «Оренбург». И лезгинку танцует сносно.