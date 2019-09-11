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Гогуа: если у меня будет шанс, постараюсь забить своей бывшей команде

Гогуа: если у меня будет шанс, постараюсь забить своей бывшей команде
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тамбовом», за который он выступал ранее. Встреча состоится 15 сентября в Саранске, начало — в 16:30 мск.

«Если у меня будет шанс, я постараюсь забить своей бывшей команде. Когда ты выходишь на матч, ты играешь, чтобы побеждать. Да, до этого я выступал за «Тамбов», но сейчас защищаю цвета ЦСКА и сделаю для своей команды всё! Адаптация в новом коллективе идёт прекрасно, я уже чувствую, что я дома, в семье. Все ребята, тренеры и персонал — отличные парни: отношение ко всем одинаковое, никто никого не выделяет. Меня здорово приняли, мне очень комфортно здесь тренироваться и играть», — цитирует Гогуа пресс-служба «армейского» клуба.

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