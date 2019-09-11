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Бабаев: хотели пригласить Боласье и Оньекуру, но оба отказались ехать в Россию

Бабаев: хотели пригласить Боласье и Оньекуру, но оба отказались ехать в Россию
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сорвавшихся переговорах по трансферам форвардов «Эвертона» Янника Боласье и Генри Оньекуру.

«Раньше мы не сталкивались с тенденцией, что футболисты просто не хотят ехать в Россию, при том, что сами не являются гражданами Евросоюза. Это были и африканцы, и латиноамериканцы, играющие в европейских чемпионатах.

Один из отказавшихся — Янник Боласье из «Эвертона». Условия, которые мы предложили ему, были абсолютно адекватные — примерно те же, что и в «Эвертоне». При этом речь шла об аренде с опцией выкупа.

Думаю, дело не в уровне чемпионата России, а именно в стране, где им пришлось бы жить. Возможно, это просто совпадение, что в одно трансферное окно сразу несколько футболистов отказались переезжать по этой причине. Боязнь расизма? Если брать Боласье, то да. Он даже писал об этом у себя в социальной сети. Хотя, на мой взгляд, это были абсолютно беспочвенные страхи. Может быть, сказалось влияние жены. Но в отношении нашей страны, и тем более ЦСКА, разговоры о расизме сильно преувеличены.

Были также очень тесные переговоры с Генри Оньекуру из того же «Эвертона». На определённом этапе мы были очень близки к подписанию трудового договора, но по причине нежелания ехать именно в Россию как страну, трансфер стал невозможным. Хотя мы даже подключали Мусу в качестве переговорщика, задействовали все разумные средства, но нам в категоричной форме отказали. В итоге футболист ушёл в «Монако», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

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