Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев»

В понедельник «Чемпионат» опубликовал большое интервью с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе, который пришёл к нам в гости и рассказал об итогах трансферной кампании для его клуба. Следом за ним очень любопытными подробностями лета делится его коллега из ЦСКА Роман Бабаев, которого во вторник навестили в клубном офисе журналисты «Чемпионата» и «Спорт-Экспресса». Вот несколько тизеров:

1. Бабаев рассказывает, почему конкретно сорвался переход в ЦСКА супербомбардира чешской лиги Николая Комличенко и возможно ли возращение к этой истории зимой.

2. Объясняет, почему в команду не удалось заманить двух нападающих английского «Эвертона».

3. Делится подробностями истории с предложением «Зенита» в адрес Марио Фернандеса.

4. Отвечает на вопрос о том, почему ЦСКА летом покинул Сослан Джанаев.

5. Рассказывает о неожиданном поступке Романа Еременко в адрес ЦСКА.

6. Объясняет, почему в ЦСКА не оказались два форварда из РПЛ – Шомуродов и Соболев.

7. Информирует о беспрецедентных особенностях контракта одного из новичков клуба.

8. Вспоминает, как «армейцев» полгода подряд обманывал Родриго Бекао.

9. Делится нюансами сорвавшейся сделки с Данилом Круговым.

10. Рассуждает об отношениях ЦСКА и ВЭБ.

В общем, так или иначе большинство тем было завязано вокруг трансферов. Что логично.

Боласье, Оньекуру

— Ваша оценка летней заявочной кампании для ЦСКА? Насколько ожидания совпали с тем, что получилось в итоге?

— К сожалению, из того, что планировали, получилось не всё. Оценка — четвёрка с минусом. Она может превратиться в тройку, а может и в пятёрку — в зависимости от того, как новички проявят себя. Рынок очень непростой. Понимаю: болельщикам уже надоели эти разговоры о том, что достаточно тяжело найти качественное усиление за адекватные деньги. Но ситуация действительно существенно поменялась.

— В чём?

— Для меня стало откровением, футболисты из европейских чемпионатов не так охотно смотрят в сторону России. Если, конечно, не предлагать каких-то сумасшедших денег — но это не наш формат.



Понимаю, что это может быть связано с Лигой чемпионов, в которой мы в этом сезоне не участвуем. Это был наш козырь, и теперь мы его лишились. Несколько вариантов отпало именно по этой причине.



Раньше мы не сталкивались с тенденцией, что футболисты просто не хотят ехать в Россию – при том, что сами не являются гражданами Евросоюза. Это были и африканцы, и латиноамериканцы, играющие в европейских чемпионатах.



— Один из отказавшихся — Янник Боласье из «Эвертона»?

— Да.



— Ходили разговоры об очень хороших условиях, которые ему предлагал ЦСКА.

— Условия были абсолютно адекватные, примерно те же, что и в «Эвертоне». Понятно, что мы закладывали и бонусы. Но точно не шло речи о том, что он будет получать в полтора или два раза больше, чем в Англии.



— Вы говорите о новой тенденции. А как же Тиль и Шюррле в «Спартаке», Жоау Мариу в «Локомотиве», Кабелла и Вильена в «Краснодаре»? Яркие игроки, мощные трансферы…

— Каждый случай индивидуален. Коллеги из других клубов — молодцы, что смогли провести такую трансферную кампанию. Хотя и тут всё покажет время. У нас был немного другой формат. В случае с Боласье, например, речь шла об аренде с опцией выкупа. Сразу выкупать возрастных футболистов не входило в наши планы. Понятно, что если бы всё сложилось удачно, и мы были бы уверены в том, что футболист нам поможет в течение нескольких сезонов, то, возможно, опция была бы реализована. Но те другие молодые игроки, с которыми мы общались, категорически не рассматривали вариант с Россией. Хотя были встречи. И в какие-то моменты казалось, что мы почти их убедили. Но в итоге не срасталось. Возможно, это просто совпадение, что в одно трансферное окно сразу несколько футболистов отказались переезжать по этой причине.

Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы Шесть клубов заметно выделялись на фоне остальных.

— Как думаете: дело в уровне чемпионата России или именно в стране, где им пришлось бы жить?

— В большей степени, второе.



— Расизм?

— Если брать Боласье — да. Он даже писал об этом у себя в социальной сети. Хотя, на мой взгляд, это были абсолютно беспочвенные страхи. Может быть, сказалось влияние жены. Но в отношении нашей страны и тем более ЦСКА разговоры о расизме сильно преувеличены.

Янник Боласье Фото: Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images

— Помнится, в свое время ЦСКА заманил Ярошика, покатав его по ночной Москве. Сейчас такие ходы уже не действуют?

— Приглашали. Причем всех, кого хотели видеть у себя. Но в итоге никто так и не доехал. Где-то это можно понять. Хотя нам было непривычно и неприятно столкнуться c этой проблемой. Понятно, что во главу угла в основном ставится финансовый фактор. Он мог решить и эту проблему, но не хотелось никого покупать в буквальном смысле. Когда ты покупаешь футболиста у клуба, здесь всё очевидно и понятно. А вот покупать самого игрока… Уговаривать его и заманивать немыслимыми условиями и неправильно, и недопустимо.

— Рано или поздно начнётся что-то в виде хандры, когда игрока что-то будет не устраивать?

— Конечно.



— Давайте еще по персоналиям. Правда, что ЦСКА был готов сделать трансфер Оньекуру самым дорогим в истории клуба?

— Ограничусь тем, что с Оньекуру были очень тесные переговоры. На определённом этапе мы были очень близки к подписанию трудового договора. Но по причине нежелания ехать именно в Россию, как в страну, трансфер стал невозможным. В итоге футболист ушёл в «Монако».

Генри Оньекуру Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

— Может, стоило подключить Мусу как переговорщика?

— Подключали. Задействовали все разумные средства, но нам в категоричной форме отказали. У игрока сложился какой-то стереотип. Странно. Репутация российского футбола давно, особенно после чемпионата мира, ни у кого не вызывает сомнений. Понятно, что мы не можем конкурировать с Англией, Испанией, Италией по уровню футбола, но во всём остальном… В инфраструктуре мы ни в чем в не уступаем другим странам. Уровень проживания в Москве и в других больших городах России достаточно высок, как и уровень чемпионата. Но в этот раз случилось то, что случилось.



— Этим летом в роли свободного агента оказался хорошо знакомый вам Думбия. Понятно, что годы берут свое. Но мало ли – пригласить хотя бы на подмену Чалову?

— Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым – неправильно, это путь в никуда. Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку. Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался.

Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы, дерби это доказало Инсайды о несостоявшихся и возможных трансферах ЦСКА, без которых команде будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов.

— А в отношении Мусы такие мысли были?

— Были. Но его возвращение нереально – он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги.



— А случались обратные ситуации? Допустим, сам игрок согласился на переход, а вы решили не рисковать из-за травм? У нас есть информация, что именно так было с Педро из «Флуминенсе».

— Неэтично называть фамилии. Этим футболистам еще играть. Но такие ситуации в это трансферное окно были.

Комличенко, Жонатас

— Главная загадка для многих – история с Комличенко. За день до закрытия трансферного окна лента пестрила инсайдами, что игрок почти у вас. Что помешало? И можете ли вы вернуться к этому варианту зимой?

— Можем. Сейчас, к сожалению, банально не удалось договориться с клубом.



— Вы предлагали аренду, «Млада» настаивала исключительно на продаже. Всё так?

— Если упрощать, то да. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведет определённое – разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

— А почему вы настаивали на аренде? В чем риски?

— Футболист доказал свой уровень беспрецедентным количеством мячей в чемпионате Чехии. Какой бы ни был уровень этой лиги, 29 мячей – это серьезно. Но, исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас были определённые сомнения. Не хотелось иметь футболиста на длинном контракте, недовольного тем, что он не получает игровой практики. У клуба в этом случае был бы недешёвый актив, который не приносит пользы. Поэтому посчитали разумным попробовать договориться на аренду. Но мы предлагали большие деньги за нее – почти 20% от суммы трансфера. А обязательная опция выкупа не оставляла нам возможности поматросить и бросить.

— А если бы он сел на лавку?

— Это означало бы, что мы были правы в своих сомнениях. Мы долго обсуждали тему Комличенко с тренерским штабом. Он мог не подойти под схему игры, а переделывать весь рисунок игры под одного футболиста – утопия.



— ЦСКА сейчас нужен шустрый форвард, а не столб?

— Одним из ключевых факторов, который для нас был крайне важен при выборе нападающего, были скоростные качества. Хотели увеличить общекомандную скорость.



Что касается Комлинченко, зимой мы, возможно, вернёмся к этому вопросу. Но это не гарантия. При этом я ещё раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой.



— Неужели у ЦСКА нет права на ошибку? Не лучше ли рискнуть и угадать, чем не рисковать вообще? Тем более, что речь не шла о каких-то сумасшедших деньгах.

— Были такие сомнения. Но мы посчитали нужным пытаться добиться аренды. Хотя до последнего момента мы могли согласиться на полноценный трансфер.



— Позвонить чехам в 23:00 и сказать: «Берем»?

— Да. Но мы решили этого не делать.

Комличенко сделал покер в Чехии. Какие ещё вопросы могут быть у ЦСКА? Пока «армейцы» решают вопрос с трансфером Николая Комличенко, кандидат в сборную России продолжает забивать за «Младу Болеслав».

— Была информация, что ЦСКА буквально в последние дни поменяли решение с покупки на аренду.

— Мы с первого дня предлагали формат аренды через опцию выкупа. Другое дело, что коллеги из Чехии шли навстречу с точки зрения уменьшения трансферной стоимости. Они существенно её снизили за счёт тех переговоров, которые мы вели. Получалась странная ситуация: мы ведём переговоры об аренде, а нас пытаются подтолкнуть к полноценному трансферу снижением трансферной стоимости. Но мы с самого первого дня переговоров хотели добиться аренды с опцией выкупа, поэтому снижение цены на наше окончательное решение не повлияло. К коллегам из чешского клуба у меня претензий нет. Я могу их понять. Вполне возможно, ЦСКА действовал бы так же. Только время покажет, проиграли они или выиграли. Это всегда риск – гнаться за журавлём в небе, или остаться с синицей в руках.



— Говорили, что у игрока были масштабные финансовые запросы и это помешало переходу в «Локомотив». С ЦСКА это сыграло роль?

— Не знаю, что было с «Локомотивом», но с футболистом и агентами мы договорились достаточно быстро на адекватных условиях.



— Искали ли вы нападающего в России? Выходили ли на Шомуродова?

— Варианты в России рассматривались, но почти во всех случаях был категорический отказ со стороны клубов по причине нежелания продавать своих ведущих игроков. Никаких вопросов к коллегам нет, всё понятно. Конечно, всё покупается и продаётся, включая Криштиану Роналду, но это не наш случай. Рыночные условия никого не устраивали. Коллеги с первого дня говорили, что им это неинтересно.



— Настолько высокие запросы?

— До обсуждения даже не дошло. Нам говорилось: «Чтобы вы не тратили время, сразу скажем, что продавать игроков мы не заинтересованы». В России были два варианта, в обоих случаях это было так.



— Второй вариант — Соболев?

— Да.

Александр Соболев празднует мяч, забитый в ворота ЦСКА Фото: kc-camapa.ru

— Когда фигурируют суммы в 1-2 млн евро, для чемпионата Англии — это всё равно, что за 10 рублей игрока купить. Но даже при небольших сумах ЦСКА старается быть в масштабах рынка. Почему?

— Как можно сравнивать английский чемпионат и наш? В Англии доход от телеправ за миллиард фунтов, а у нас 30 млн долларов на все 16 команд. Есть экономические реалии нашей страны, их нельзя не принимать во внимание. Есть граница, которую ЦСКА не намерен переступать, как бы ни хотелось приобрести того или иного игрока. Это априори не бизнес в России. Но мы пытаемся сохранять бизнес-законы и бизнес-логику в наших трансферах. Не стоит забывать о кредите, взятом на строительство стадиона, который должен обслуживаться и погашаться. Сравните стоимость билета в России и Англии на футбол, спонсорские пакеты, стоимость одной футболки и количество их продаж. Амбиции – это хорошо. Но, когда тратишь собственные деньги, пытаешься выстроить бизнес-модель, нельзя не принимать это во внимание. Каждый миллион на счету.



— Но Влашич был куплен за большие деньги…

— Одно дело, когда ты берёшь футболиста, в котором уверен на 100%. Понимаешь, за что ты платишь. К тому же нельзя не принять во внимание позицию руководства «Эвертона», которое пошло навстречу с точки зрения сроков оплаты, конструкции трансферного контракта. Это рассрочка на несколько лет – очень удобная в контексте финансового фейр-плей. Допускаю, что в другой ситуации мы не смогли бы подписать Влашича. Здесь было очевидно, что мы получаем одного из лидеров надолго. Подкупала позиция самого Николы, который с первого дня трансферного окна чётко обозначил, что хотел бы остаться в ЦСКА, несмотря на предложения от других клубов.



Влашич – исключение из правил, которое происходит во всех областях бизнеса. Это не значит, что мы готовы платить такие деньги всегда. Если бы не сверхкомфортные условия, на которые удалось договориться и закрепить с «Эвертоном», если бы не позиция игрока, если бы не уверенность штаба и руководства, то всё было бы сложнее. Никола – один из лидеров не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. С Марио Фернандесом была та же история. Это был для того времени для нас рекордный трансфер, мы наступили на горло собственной песне. Но, как показывает практика, не ошиблись.



– Была ещё одна позиция, о которой беспокоились все болельщики. Это опорник. Как обстояло дело с ним?

– Были интересные зарубежные варианты. До последнего дня трансферного окна велись переговоры. Нам казалось, что мы были очень близки к финалу истории. Но, увы, не получилось.



— Зимой позиция нападающего остаётся приоритетной целью?

— Безусловно. Наши селекционеры уже смотрят возможные варианты, чтобы решить эту задачу зимой.



— А сейчас ЦСКА закрыл трансферную кампанию? Свободных агентов вы не рассматриваете?

— Не рассматриваем. Плюс-минус мы знаем, о ком идёт речь. Это будет исключительно количественное усиление, которое нам сейчас не нужно.



— Жонатаса вам не предлагали?

— Возможно, предлагали селекционерам, но они даже решили не доводить это до меня, сами всё понимая. Он был неплохим нападающим, нам забивал, когда играл за «Рубин». Но всему своё время.



— Грядёт новый лимит, а у ЦСКА хватает иностранцев. Как будет решаться эта проблема? Аренда Лассаны Н'Диайе?

— Вы ответили на этот вопрос. Стратегически мы к этому готовы, знаем, что мы будем делать. Необходимо понять уровень иностранцев, которые пришли. Ответить себе на вопрос – оставлять их или нет. Уже есть варианты с арендой, часть игроков в аренде сейчас. Мы готовы к новому лимиту.

Чалов, Фернандес

— Нет ощущения, что по итогам этой трансферной кампании у ЦСКА самый слабый состав из топ-пятёрки клубов?

— Вполне возможно, но я бы сделал одно замечание. Во-первых, нельзя рассматривать трансферную кампанию без учёта того, что удалось сохранить лидеров. Марио Фернандес и Федя Чалов вполне могли покинуть ЦСКА, причём и в том, и в другом случае предложения были сделаны очень хорошие. Не в два раза выше рынка, но очень достойные. Допускаю, что по тому же Марио мы больше не увидим таких цифр, ведь Фернандес не молодеет. Несмотря на выгодную финансовую составляющую, мы приняли решение, руководствуясь интересами команды, а не клуба как бизнес-предприятия. У нас клуб и команда – единое целое. Удалось сохранить лидеров и укрепиться. Насколько качественно — покажет время. Количественно мы не потеряли. Ушло три футболиста – Абель, Чернов и Бекао. Пришло тоже три – Лукас, Шарлия, Гогуа. Последний уже с первого матча серьёзно обозначил свою заявку на то, чтобы быть игроком стартового состава. Надеюсь, и Шарлия пригодится. Лукас тоже имеет все шансы, чтобы показать себя и принести пользу команде.



— Но ЦСКА остаётся с одним форвардом Чаловым, который в начале сезона пока не так крут, как в прошлом сезоне. К тому же он не застрахован от травм и дисквалификаций. Что делать?

— Поэтому я сказал, что нет абсолютного удовлетворения трансферной кампанией. Основной целью был нападающий. Даже до того, как поступило предложение по Чалову, мы понимали, что нападающий нам нужен. А когда по Феде начались переговоры (хотя мы с первого дня дали понять, что не хотим его продавать летом) мы активизировались. Потому что надо быть готовым к любому развитию событий. Мы пытались, но не удалось.



— Нет опасений, что у Чалова может наступить апатия на какой-то период времени? Он хотел в Англию, но не ушёл.

— Зная Федю, почти убеждён, что этого не произойдёт. Он один из самых целеустремлённых спортсменов, которых я знаю. Конкуренция не вредит никому. Был бы сейчас еще один нападающий, это мотивировало бы его ещё больше. Хотя Фёдор меньше всего зависим от негативного влияния отсутствия конкуренции. Что касается сожалений о том, что он не уехал, у нас был с ним разговор. Он живой человек, поначалу загорелся, были эмоции. Но точно знаю, что он уже не вспоминает про эту историю. Его время придёт.



Он – молодой футболист, находится в самом начале карьеры. Похожая ситуация у нас была с Мусой. Когда мы получали первое предложение, то вместе его обсудили и посчитали, что переходить рановато. Потом был «Лестер», который оказался не самым удачным местом для карьеры игрока. Хотя всё закончилось для Ахмеда хорошо. Через аренду в ЦСКА он вернулся на свой уровень, а сейчас он один из самых высокооплачиваемых спортсменов Нигерии.



То же самое было с Сашей Головиным. По нему мы тоже приняли не первое предложение. Никаких разногласий с Чаловым нет. Депрессия Феде не грозит, рук он не опустит. Не стал бы говорить, что у него спад. Мы видим, что в почти каждом матче у него есть моменты. Где-то не везёт, но он продолжает делать свою работу профессионально и самоотверженно.

«Я бы поехал в Англию». Чалов – о дерби со «Спартаком» и АПЛ Чалов впервые рассказывает о сорвавшемся трансфере в «Кристал Пэлас».

— У Марио Фернандеса действительно был вариант с «Зенитом»? Ведь были разговоры о том, что ЦСКА и «Зенит» не переманивают друг у друга футболистов.

— Не переманивать и вести переговоры – разные вещи. Речь шла о том, что не пытаемся при непростой ситуации у футболиста и клуба повлиять на игрока, переманить и так далее. Об этом была договорённость. А вести переговоры никто не запрещал. Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру – беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался.



— Последнее слово было за руководством?

— По большому счёту – да.



— Сколько по-вашему сейчас стоит Фернандес?

— Если память не изменяет, на сайте transfermart.de цена в районе 30 млн евро. Надо признать, что для не самого юного защитника из российского чемпионата – эта сумма очень хорошая.



— Неужели за всё это время по нему не было предложений из клубов топовых чемпионатов?

— Их было несколько. Не от грандов – «Барселоны» или «Реала». От клубов следующего эшелона, которые регулярно играют в еврокубках. Но Марио никуда не хочет уходить.

«Молодому понадобились 100 тысяч. Марио молча подошёл к банкомату, снял и отдал» Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов — о добром Фернандесе, рассказах Головина, матче, который прибил ЦСКА, и собственном прогрессе.

— Даже в Испанию, которая бразильцу гораздо ближе, чем Россия?

— Да. Он знал об этих предложениях, агент знал. Мы такую информацию не скрываем. Но дальше обмена письмами со словами: «спасибо, неинтересно» с нашей стороны дело не пошло. Марио счастлив у нас. Наблюдал, как он радовался голу в ворота Казахстаном. Понятно, что любой бы игрок радовался, но есть ощущение, что он очень сильно пропитался русским духом. Он пока не может это показать, но изнутри он светится, когда ему удаётся принести пользу. Понятно, что он каждую секунду приносит пользу. Но, если это гол или голевая передача, то вдвойне.

Марио Фернандес только что забил мяч в ворота Казахстана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Круговой, Джанаев

— Вы иронично улыбались, когда читали заявление Кругового, что он выбрал «Зенит» не из-за денег? Он же уже должен был ехать на медицинский осмотр в ЦСКА.

— Да, это правда. Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Всё-таки денежные знаки — это один из самых серьёзных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.



— Нет ощущения, что в определённый момент появились люди, которые стали склонять Кругового к «Зениту»? Вы же предлагали ему играть прямо сейчас, а не с обратной арендой в «Уфу»?

— Да, Жора Щенников травмирован. Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился.

— Степанов из «Рубина» рассматривался в качестве альтернативы?

— Нет, по Круговому были очень близки, но произошло то, что произошло. Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да. Было обидно, что не получилось. Было потрачено много времени, проблемная позиция. Не договорились с людьми, которые существенно усилили бы команду. У Данилы бы получилось сразу начать играть у нас, уверен. Но не скажу, что мы сильно расстроены и потрясены.



— Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе недавно признался в интервью «Чемпионату», что «Локомотив» затянул с оформлением контракта Кварацхелии, и за это время успел нарисоваться «Рубин». Нет ощущения, что ЦСКА надо было тоже действовать быстрее? Ведь несколько лет назад была похожая ситуация с Шатовым и «Анжи».

— Возможно, где-то мы могли сработать быстрее. Но делали всё очень оперативно. Сначала надо было договориться между клубами – это закон. Это тоже заняло определённое время. Как только мы ударили по рукам с Шамилем Газизовым, на следующий день уже согласовали условия личного контракта. Дальше уже всё зависело от того, когда Круговой поставит подпись. Потом они начали отодвигать сначала часы, потом дни. Стало понятно, что идёт какая-то двойная игра.



— Со стороны агента?

— Агент не мог уже повлиять на ситуацию. К тому же, как мне известно, агент был за то, чтобы Данил перешёл в ЦСКА.

— На «Зенит» нет обиды? Где же это джентльменство?

— Решили, как решили. Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит». Но это их право вести такую политику, покупать столько игроков. Обиды никакой нет. То соглашение, о котором вы говорите, во-первых, джентльменское. А во-вторых, оно было достигнуто было при других исторических обстоятельствах, с другими людьми. Сейчас немножко иная ситуация.



— Опишите ситуацию с Джанаевым. Зачем был нужен? Как возник вариант? Почему отказались в самом конце?

— Сослан – хороший вратарь, хороший парень, наш воспитанник. Помню период, когда он остался без клуба. Мы ему помогали, чем могли. Он тренировался на наших объектах и так далее. Чтобы сразу убрать недомолвки, с Сосланом у нас хорошие отношения. Рад, что он вызван в сборную, играет за «Сочи». Понятно, почему мы рассматривали его кандидатуру. Мы мечтаем и грезим о том, чтобы Игорь Акинфеев играл как можно дольше. Но это жизнь, футбол, где всякое может случиться. Хотя Акинфеев, безусловно, номер один не только в ЦСКА. Когда смотрю сборную, при всём уважении к её вратарям, ловлю себя на мысли: «А где же Игорь?». Не хватает его на поле. Акинфеев, несмотря на все ошибки, которые любят вспоминать его недоброжелатели, та стена, которая на протяжении более 10 лет защищала ворота сборной страны. Поэтому всё время подсознательно ищу его на поле. Но у нас должен был быть второй вратарь. Потому что появилась хорошая возможность отпустить Помазуна в аренду, чтобы он получал игровую практику. Илья – хороший вратарь, мы к нему прекрасно относимся. Но с человеческой и профессиональной точки зрения ему необходимо играть.



— Куда его звали?

— Было несколько вариантов, в том числе неплохие европейские клубы. В контексте проработки этого варианта остро встал вопрос, кто же будет вторым номером. Потому что оставаться без вратарей и рассчитывать на совсем молодых, например, как Тороп – всё-таки авантюра. Возник вариант с Джанаевым, были очень близки, но не получилось по ряду причин. Не хочется вдаваться в подробности по этическим соображениям. В обиде никто не остался. Никаких недомолвок нет, мы поняли друг друга.



— Он же уже был в Ватутинках.

— Да, он приезжал. Не буду скрывать, что не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков.



— Всё дело в том, что он бывший спартаковец?

— Да. Хотя, на мой взгляд, наши фанаты чересчур эмоционально воспринимают эту клубную принадлежность в данной ситуации. В случае с Сосланом, честно говоря, я в последнюю очередь подумал о том, что он играл в «Спартаке». По воле судьбы даже ошибался в дерби с нами, наш воспитанник. Было удивлением, но мне рассказывали, что реакция негативная. Не хотелось, чтобы происходило то, что было, когда приходили Виктор Савельевич Онопко, Сергей Овчинников. Сейчас всё подуспокоилось, но это члены тренерского штаба. А когда это футболист, пусть и запасной вратарь, не стоит недооценивать эту проблему. Правы ли наши болельщики – вопрос другой. Но мы не могли не признавать, что проблема будет. Это был не единственный фактор, но один из существенных.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— То есть руководство ЦСКА никогда не будет рассматривать игроков, у которых такой бэкграунд? Условно, если бы у вас была возможность взять Бакаева до того, как он раскрылся, вы бы этого не сделали?

— Я встречался с болельщиками. Каждый случай индивидуален. Футболист может провести в «Спартаке» сезон или два. Конкретно по Сослану рассказывали какие-то истории. Кто-то кого-то обидел, кто-то на кого-то косо посмотрел, бросил неосторожную фразу в интервью. Болельщики это запомнили. У нас этого и в мыслях не было: воспитанник ЦСКА, за «Спартак» сыграл не так много. К тому же, опять же не обижая Сослана, он «армейцев» больше радовал, чем расстраивал. И вдруг такая резкая и принципиальная позиция. Не считаю, что в каждой подобной ситуации клуб должен руководствоваться мнением болельщиков. Тогда уж надо проводить референдум. Болельщиков миллионы, хоть и на стадион приходит стабильная группа. Значит, надо узнать мнение всех. Ясно, что до такого доходить не будем, но это не означает, что впредь, даже если эта группа болельщиков будет против абстрактного Гончаренко или Слуцкого, мы станем что-то менять. Но в ситуации с Джанаевым, просчитав всё, решили, что не стоит обострять.



— Хочется понять суть. У «Спартака» есть «Фратрия», которая оказывает влияние на процессы. А что за группа болельщиков у ЦСКА, которая может наложить вето на трансфер?

— У нас есть фан-клуб, который достаточно успешно работает. При его создании мы постарались сделать не какую-то марионетку, которая будет под диктовку делать то, что клуб считает правильным, а чтобы там были именно представители от болельщиков. Которые ежедневно общаются с другими, знают об их интересах, способны контролировать происходящее на трибунах, чтобы там не творился беспредел. Считаю, нам это удалось — на домашних матчах давно, слава богу, проблем не возникает.



Периодически встречаемся с ними, прислушиваемся к тому, что говорят нам ребята. Не оказываем на них давление – соответственно, есть доверие со стороны фанатских групп к своим представителям. Не нужно специально выделять абстрактные «Ярославку», RBW, K.I.D.S. и так далее – мы получаем консолидированное мнение от нашего фан-клуба.

Гогуа, штрафы

— Как решились на трансфер Гогуа, учитывая все эти истории, которые с ним были? Причём даже если абстрагироваться от его внефутбольной жизни, то у него и карьера странная.

— Оценивался спортивный уровень, который достаточно неплохой для российского чемпионата. Мы следили за теми матчами, которые он уже провёл в составе «Тамбова», матчами до «Тамбова». Периодически игрок показывал свой высокий уровень, но потом наступало затмение, человек забывал о футболе. Эта история, к сожалению, распространённая. Не надо быть ханжами, каждый из нас в молодости допускал ошибки. Не могу сказать, что нас это не смущало. Была проведена определённая работа. Я лично с ним встречался, долго беседовал. Что подкупило, Гогуа абсолютно не отрицал все проблемы в прошлом. Рассказал даже больше, чем я знал. Молодец, могу сказать, что отдыхал он красиво. Поклялся, что всё в прошлом, что всему своё время. Для того, чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, контракт с ним заключен максимально жёсткий, просто беспрецедентный. Мы такого ещё не подписывали.

ЦСКА с трудом справился с «Арсеналом». «Армейцев» выручил новичок из Тамбова В своём дебютном матче за московский клуб Седрик Гогуа забил победный гол.

— Речь о штрафных санкциях?

— Да, за шаг вправо, шаг влево (улыбается). Обычно хочется, чтобы игрок быстро прочитал свой контракт, потому что это занимает время, каждый пытается отставить свои интересы. Но тут я сам наставил, чтобы Гогуа прочитал его максимально внимательно.



— Хоть один пункт можете назвать? Смешное есть?

— Смешного нет ничего. По большому счёту, футболист, в случае нарушения дисциплины, остаётся с 10% от той зарплаты, которую мы согласовали. То есть играет за тарелку супа. Я не беру ещё штрафные санкции. Седрик понял, что он подписывает. К тому же одно дело — вот так куролесить в клубах, где не так за этим следят, а другое дело в ЦСКА. Он понимает, если такое случится у нас, его футбольная карьера закончится. Он может где-то играть, но о серьёзных клубах и заработке можно будет забыть. Надеюсь, все эти факторы будут его мотивировать такого не допускать.

— У вас есть пример Марио Фернандеса, который в молодости куролесил.

— Да, нас предупреждали наши товарищи из Бразилии: «Не делайте этого, это большая ошибка. Самый странный и неадекватный футболист из молодого поколения игроков». Но мы посчитали, что риск оправдан, и не ошиблись.



— В его контракте таких пунктов, как в случае с Гогуа, вы не прописывали?

— Прописывали, но не до такой степени.



— За всё время Марио не дал ни одного повода усомниться в себе?

— Ни разу за всё время. Даже странно было потом вспоминать все эти характеристики, которые ему давали. Как будто про другого человека.



— Верно ли назвать Гогуа альтернативой Гомесу из «Севильи», по которому ЦСКА вёл переговоры?

— Гомес рассматривался. Можно назвать Гогуа альтернативой.

Лукас Сантос, Бекао

— Теперь о другом приобретении ЦСКА. Вы пытались подписать Лукаса Сантоса ещё зимой. Что не удалось тогда? Почему сейчас вернулись к этой кандидатуре?

— Тогда «Васко да Гама» категорически отказался от аренды с опцией выкупа. Мы продолжали следить за Лукасом, у него есть хорошие качества. Чтобы они начали приносить пользу, должно сработать много факторов. Надеемся, они сработают. Буквально на флажке летнего окна была предпринята ещё одна попытка. Благодаря позиции агентов, самого футболиста и руководства клуба, удалось договориться на абсолютно адекватных условиях.

— Аренда с опцией выкупа – это теперь фишка ЦСКА?

— Инструмент, который в сложных и непростых ситуациях позволяет решать задачи. Понятно, что у нас нет возможностей поступать, как «Зенит»: покупать, а потом смотреть. К тому же это не очень правильно.

История о том, как новичок ЦСКА избавлялся от прозвища Мы поговорили с бразильскими журналистами, которые следили за Лукасом Сантосом.

— История с Бекао вас чему-то научила?

— Чему она могла научить? Либо идти на прямое нарушение регламента – подписывать полноценный трудовой договор и прятать его. Но если это всплывёт, клубу грозят серьёзные санкции. Кто-то, может, так и делает. Но тут вопрос в другом. Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всём ещё в конце декабря-начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с «Удинезе» не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества.



Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: «Только ЦСКА, просто решите личные вопросы». А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени.



— Не считаете ошибкой, что не решили выкупить Бекао осенью?

— Осенью мы и начали переговоры. У нас последний матч был в Мадриде, туда уже должны были приехать его агенты для подписания контракта, всё было согласовано. Мы решили его выкупать в октябре. По этой причине уже был подписан трансфер с клубом Родриго. Руки были развязаны, чтобы подписать личный контракт. Но потом начались чудеса в решете. Значит, мы тоже в чём-то недоработали. Постараемся учесть эти ошибки и не допустить такого в той же истории с Лукасом, если дойдёт до опции выкупа. Но полностью себя застраховать от такого можно только нелегальным путём.

Бекао Фото: РИА Новости

Гончаренко, состав

— У вас нет ощущение, что с такой глубиной состава ЦСКА вряд ли может рассчитывать на чемпионство? Выпадает Сигурдссон на дерби со «Спартаком» — и впереди вынужденно оказывается Бийол.

— Это был беспрецедентный период, когда мы буквально после каждого матча теряли по одному, а то и по два футболиста. Надеюсь, он закончился. В такой ситуации даже «Реал» не был бы основным претендентом на титул. Против лома нет приёма, если у тебя после каждого тура выбывает по человеку… Да, возможно, у нас нет двух исполнителей высокого уровня на каждую позицию, но если посчитать, то у нас в обойме 21-22 игрока. Да, есть те, кого крайне трудно заменить — например, Акинфеев, Фернандес, Влашич, Чалов. Но в каждой команде такие присутствуют.



— Гончаренко в интервью «Чемпионату» признал, что весной 2019-го года перетянул гайки. Он не слишком жёсток? Или это единственная модель поведения с молодыми игроками?

— Мы не вмешиваемся в работу тренера — ни в раздевалке, ни на поле, ни при определении состава. Что касается его манеры общения с футболистами и черт характера, то все люди разные. У бровки видно, как проявляют себя те или иные специалисты — кто-то в резкой форме, кто-то спокойнее.



Да, Виктор Михайлович больше относится к категории жёстких и требовательных тренеров. Но недостатки — это продолжение наших достоинств. У нас действительно молодая и неопытная команда, в определенной степени, конечно, должна быть дисциплина. Очень часто общаемся с Виктором Михайловичем, откровенны друг с другом, поэтому если есть сложные вопросы, вместе их решаем, и не позволяем разгораться страстям, появляться интригам. Хотя поводов для этого особых не было. Но, конечно, как и в любой семье возникают какие-то конфликты, разногласия, но ничего серьезного не происходило даже близко. Не было оснований кого-то с кем-то мирить.

«Возможно, я перетянул в ЦСКА гайки весной». В гостях у Гончаренко Главный тренер ЦСКА – о прогрессе Чалова, супе Кононова и реальном Чернобыле.

— А не стали основанием для претензий к тренерскому штабу результаты этого года? ЦСКА перед прошлым весенним отрезком называли теневым фаворитом в борьбе за чемпионство. И тут с самого возобновления начались поражения, причем абсолютно по игре. Тогда Гончаренко сказал, что понял причины и сделал выводы. Но новый сезон начинается с похожего поражения от «Крыльев»… Опять на старые грабли?

— Если бы знать, где эти грабли лежат… Ни я, ни Виктор Михайлович не знаем на 100% правильных ответов на эти вопросы. Всё-таки это не математика, а футбол, в котором очень много факторов. Помимо базовых вещей – уровня исполнителей, сыгранности, физической готовности, тактики, есть еще удача, судейство, внутрикомандная химия — когда уверенность то появляется, то исчезает.

Для нашей молодой команды – это особенно характерно. Поэтому я бы не стал ставить знаки равенства между весной и началом этого сезона, матчи были немного разные. Вспомним встречу с «Уфой» — соперник два раза подошел к воротам в концовке матча и дважды забил. Мне кажется, та игра очень сильно надломила психологию молодого коллектива, и после этого мы закувыркались.

Это ни в коем случае не оправдание — мы были очень недовольны. А самым недовольным был Виктор Михайлович — он больше всего претензий предъявлял и самому себе, и команде. Поэтому мы проигрываем и побеждаем вместе. Тогда что-то надломилось. Быстрый, сыгранный ЦСКА, который был в первой части прошлого сезона и обыгрывал «Реал» и «Зенит», пропал — весной это была другая команда. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Кто-то сетует на физподготовку, кто-то, что Гончаренко закрутил гайки, кто-то, что команда рано начала примерять чемпионскую корону. По чуть-чуть каждый из факторов, наверное, повлиял. Но не скажу, что что-то одно.



— 15-летний Владислав Тороп – желание Гончаренко сделать своего Акинфеева?

— Да. Без согласования с главным тренером ни один игрок в команде не появится. Понятно, что свою роль в этом вопросе сыграл Сергей Овчинников. Мы прислушиваемся к его авторитетному мнению. Он хорошо знает игроков молодёжной команды, академии. Овчинников порекомендовал, Виктор Михайлович прислушался, попробовали на тренировках. Убедились, что парнишка очень талантливый. Что важно, в свои 15 лет он морально готов работать с первой командой. Не выходить на поле в официальных матчах, но работать. Это решение Гончаренко.

Владислав Тороп Фото: instagram.com/vlad_torop_1

— Просто даже в юношеской сборной Тороп не является основным вратарём.

— Наш штаб посчитал, что он готов и лучше остальных на данный момент. Возможно, решение принято и из-за психологии. Были случаи, когда ребята из молодёжной команды привлекались для работы с основным составом и терялись. Они не выдерживали давления, спотыкались на ровном месте. С Торопом такой проблемы нет. Хотя я не сторонник таких резких прыжков из команды в команду, всему своё время. Но исключения есть и будут. Акинфеев – яркий тому пример.



— Да, там была интересная история…

— Газзаеву его посоветовал Юрий Николаевич Аджем, он работал в молодёжной команде. Травмировался Веня Мандрыкин. Аджем говорит: «Есть талантливый мальчишка, посмотрите». Вечером Аджему звонит Газзаев. Юрий Николаевич сильно напрягся, боялся, что услышит о себе много интересного, мол, кого он привёл. Газзаев действительно начал разговор с этого: «Кого ты мне привёл? Ему забить не могут, у меня у нападающих уверенность падает». С того дня Акинфеев не покидал первую команду.

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— Федун говорил, что Тиль – его кандидатура. Галицкий тоже активно рекомендовал игроков. Евгений Гинер участвует в трансферной политике?

— Ни я, ни Евгений Леннорович не будем вмешиваться в работу селекционного отдела, тренерского штаба. Мы здесь для того, чтобы обеспечить работу системы, чтобы всё работало, как часы. Нам могут посоветовать посмотреть интересного молодого футболиста. Но чтобы я смотрел футбол, увидел игрока и решил – надо брать, такого не было. В этом году будет 20 лет, как я пришёл в ЦСКА, но я ни разу не брал на себя ответственность, чтобы отличать талантливого игрока от обычного. Каждый должен заниматься своим делом.



— Адаптация Нисимуры затягивается? Его КПД до сих пор не очень высокий.

— Это уже не вопрос адаптации. Есть определённый уровень. Считаю, что всё равно он полезен для команды, особенно в той ситуации, в которой мы оказались. Матч в Туле это подтвердил. Считаю, он неплохо вышел. Да, от его игры не ослепнешь, но команда не ослабла с его выходом на поле. Он был неплох в подыгрыше, пытался приносить пользу. Но это не вопрос адаптации.



— Насколько правдива история, что он был куплен для того, чтобы завлечь другого японца – Рицу Доана?

— Есть соблазн сказать, что так оно и было, как с Понтусом и Эльмом, но здесь другая история. Они даже не знакомы. Но Рицу Доан нами действительно рассматривался. Что касается Нисимуры, то он просто понравился селекционному отделу и тренерскому штабу в контексте цена-качество. Были скромные личные условия. Мы тогда понимали, что не сможем взять другого нападающего, не получилось. К тому же надо признать, что сейчас появляются много талантливых японских нападающих. Посчитали, что риск оправдан. К тому же подсознательно сидело в голове, что если появится ещё один кандидат для нас из Японии – тот же Доан, то нам будет проще. Нашли переводчика, уже есть один игрок из Японии – всё это облегчает задачу.

Васин, Дзагоев

— Как дела у Дзагоева? Вернулся в общую группу?

— Да, вернулся. Говорю это и хочу постучать по столу. Все мы ждём с нетерпением его возвращения. У Алана горят глаза. Такого мотивированного Дзагоева я не видел никогда. Очень хочется, чтобы у него получилось. На данном этапе можно сказать, что он сделал всё от него зависящее, врачи сделали то же самое. Дальше — уже удача и способность его организма.



— Есть понимание, почему он стал так часто ломаться?

— Ни один специалист на это не ответит. Всё на поверхности – генетика. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Взять того же Игнашевича. У него травмы были только контактные. И то должно было произойти что-то очень серьёзное.



— Игнашевич – пример максимально профессионального отношения к делу. Исключительного. Его все приводили в пример в этом отношении.

— Я понимаю. Но все равно, думаю, генетика первична. Взять того же Бэйла в «Реале». Не думаю, что у него есть проблемы с отсутствием профессионализма. Он в одном из лучших клубов мира, великолепная медицинская служба, возможность лечиться в любых клиниках мира. Но они не могут никак восстановить игрока.



Что же касается Алана, в последнее время он очень изменился. Сейчас он старается очень сильно прислушиваться к своему организму.

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

— Васин тоже подвержен травмам. Что с ним сейчас?

— К сожалению, опять в Германии на обследовании. Возникли новые проблемы. К сожалению, есть вероятность, что это последствия операции, которую он перенёс на крестообразной связке. Колено беспокоит, ждём заключения немецких врачей. Если удастся правильно поставить диагноз, то, надеюсь, мы справимся с этой ситуацией вместе с Витей. Он сильно переживает, очень хочет играть, помочь команде. Были непростые переговоры по продлению контракта. Каждая из сторон пошла на уступки, клуб, к примеру, существенно пошёл навстречу. Витя – ответственный человек, делает всё возможное, но никак не удаётся. Решаем одну проблему, возникает другая. Буквально на этой неделе мы получим полное заключение от лучших специалистов в области травм колена, тогда всё будет ясно.



— А как с восстановлением Щенникова?

— К следующему перерыву на сборные он точно будет готов. Есть вероятность, что и раньше, к «Уралу». Но ему нужно ещё набрать форму, поэтому к перерыву — более реальный вариант.

Вернблум, Ерёменко

– Вы сказали, что не пытаетесь глобально вмешиваться в футбольные процессы. Вам не кажется, что ЦСКА сейчас легковесен в атаке? И именно поэтому у команды нет запасного плана в игре?

– У нас все-таки мяч в основном ходит низом. И именно по этой причине были сомнения по Комличенко. Сомневались, что сможет безболезненно интегрироваться в такую игру. Во-вторых, я не вижу в этом проблемы, посмотрите, как играет «Барселона», и как долго так играло незаменимое трио. Я ни в коем случае не сравниваю наших футболистов с Месси, Иньестой и Хави, но, тем не менее, я не считаю, что это большая проблема. Опять же, на стандарты всегда могут подойти ребята из защиты, что они сейчас и делают.



– Условно, их сейчас двое, если играть в два центральных защитника. Но раньше это был ещё и Вернблум.

– Сейчас у нас Марио вот стал забивать.



– Не считаете, что команде не хватать «дядьки»?

– Согласен. Поэтому до сих пор обидно, что не договорились в Вернблумом. С братьями и Игнашевичем все было предрешено. Хоть и пытались, но это уже было на эмоциях и по инерции, и было понятно, что решение на 99% окончательное. А вот с Понтусом была надежда, что договоримся, но очень жёсткую позицию заняла супруга. Не знаю, жалеют сейчас или нет, но суть не в этом. На мой взгляд, особенно в переходный сезон, Понтус бы очень пригодился, если бы он был мотивирован, что немаловажно. Сейчас слежу иногда за матчами ПАОКа, и так понимаю, что он там редко играет. Наверное, что-то пошло не так.

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость» Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.

– А может ли быть ситуация с возвращением Понтуса, как с Мусой?

– Он не поедет, просто не захочет. Он уже откровенно говорил, что хочет потихонечку завязывать с футболом. Он хорошо заработал. Как сам Вернблум выражался, денег хватит и правнукам. Он все-таки швед, не будет покупать дорогие машины и квартиры, всё на банковском счёте под хороший процент, все просчитано наперёд, бюджет составлен… Поэтому ему хватает. У него в этом плане был очень прагматичный взгляд, и он немного устал. Всё-таки то, что он делал на поле, было сверхэнергозатратно, тем более, для легионера. В том числе эмоционально, а не только физически. Мне кажется, что он уже не найдёт мотивацию. Ни у нас, ни где-либо ещё.



– По Натхо не было никаких вариантов?

– С Натхо велись переговоры до последнего, когда он уходил. Сейчас уже нет. Мы обсуждали с Виктором Михайловичем, что сейчас не стоит. Если это и поможет, то в короткую, а во-вторых, он опять же легковес.



– Когда сейчас смотрите за игрой Романа Ерёменко, не возникает грусти, что он не пришел в ЦСКА, когда выбирал между ЦСКА и «Спартаком»?

– Грустить и печалиться смысла уже нет. Честно говоря, я радуюсь. Рад за Рому, потому что иногда в жизни не хватает нам красивых историй и хэппи эндов. В кино их много, а в жизни, к сожалению, мало. Мне очень хочется, чтобы у Ромы всё так и продолжалось, потому что его игра не может оставлять равнодушным ни его сторонников, ни его недоброжелателей. Он молодец, он преодолел. Мы и тогда сказали, что остались немного в недоумении от его выбора. Но, видимо, он был в таком неуравновешенном состоянии, что не смог принять правильное решение.

– Когда он расстался со «Спартаком», почему вы его не рассматривали? Версий может быть три. Первая – болельщики, вторая – ваша обида на его летнее решение, третья – та, по которой от него отказался «Спартак» — проблемы с суставами.

– Главная причина — реакция болельщиков. История с Сосланом Джанаевым показалась бы детским лепетом. Мы не стали дальше обсуждать, потому что было понятно, что это утопия. Поэтому не утруждали себя необходимостью узнавать, что у него с травматизмом. Было понятно, что ничего страшного там нет, потому что мир футбольный очень тесен. Но мы не вникали в детали, потому что нужно было однозначно учитывать мнение болельщиков. Никто бы его уже не принял, потому что, как говорится, поезд ушёл.



Очень рад, что у него все складывается достойно. Кстати, не так давно Рома сделал очень приятный жест: внёс небольшую сумму в качестве благотворительного взноса в детско-юношескую академию ЦСКА. Понятно, что ущерб, который мы получили от той истории, в сто раз больше, но тем не менее.



– Будете рассматривать кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром»?

– Нет.



– В ЦСКА не должно быть футболистов с негативным имиджем?

– А как же Гогуа? Всё-таки это больше спортивные причины. Нет-нет да обсуждаем это с Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду. Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили её сполна. Поэтому нельзя больше их трогать на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идёт о репутации, речь идёт об исключительно спортивных аспектах.

Павел Мамаев: футбол на зоне Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Форма, суперклуб

– Если говорить о реакции болельщиков, то фанатов очень раздражает факт, что форма представляется не в начале сезона, а к еврокубкам. Почему так?

– Нас тоже очень раздражает. Понятно, будет звучать как оправдание, но каждый сезон была какая-то своя причина. До этого, когда мы работали с «adidas», это было не так проблематично, потому что к первому туру мы всегда успевали уже сделать презентацию. Не так, как хотелось бы, но к началу сезона успевали. В этот раз сложилась катастрофическая ситуация, нас сильно подвели наши партнёры — Umbro. Буквально только к матчу в Туле мы получили форму, и то пока не в полном объёме. У них свои объяснения, что произошёл сбой на фабрике. Но нам от этого не легче. Считаю, что для клуба уровня ЦСКА это непозволительно. Ответственности с себя не снимаю. С одной стороны, можно сказать, что это не так важно, в какой футболке они вышли на поле, но есть вещи, которые must be.



– Вы говорили, что можете вернуться к «adidas». В связи с этими проблемами не рассматриваете такой вариант?

– Ведутся переговоры.



– Глава ВЭБ Игорь Шувалов недавно сказал, что совместно с Гинером ведётся работа по созданию суперклуба из ЦСКА. Одновременно с этим была информация по ужесточению условий кредитного договора ЦСКА с ВЭБом. Можете прояснить, что ближе к правде?

– На эту тему очень много слухов и спекуляций. Да, история непростая. Кредит оформлялся в долларах, так как на тот момент это была единственная возможная опция. Рублёвый кредит предполагал совершенно другие условия и другую процентную ставку, намного выше, чем валютную. Весь доход, который генерирует стадион, рублёвый. Кредит — долларовый. С учётом экономических изменений в стране и особенно двойного падения курса рубля по отношению к доллару финансовая модель развернулась на 180 градусов, и, что называется, полностью поплыла. ВЭБ мог бы гораздо более жёстко себя повести, потому что это проблемы кредиторов, но ВЭБ все эти годы идёт нам навстречу. Мы благодарны, что с нами ведут диалог, но проблема действительно непростая. Желание банка сделать так, чтобы клуб, с одной стороны, не сильно страдал, а с другой — понятно, что кредит нужно возвращать. И я надеюсь, что мы найдём какой-то компромисс, который позволит и удовлетворить интересы банка, и в то же время не сильно потрясти клуб.



– Правда, что этим летом условия выплат были ужесточены?

– Нет, так не могу сказать. Просто проблема обозначилась чуть острее, потому что наступил очередной срок. Реструктуризация предполагает перенос сроков, уменьшение выплат и так далее, но, когда наступают те или иные сроки, то необходимо вновь садиться за стол переговоров и решать. Повторюсь, в такой ситуации любой другой банк мог предпринять гораздо более жёсткие меры.

Игорь Шувалов (в центре) и Евгений Гинер на ВЭБ-Арене Фото: «Чемпионат»

– Так что подразумевается под понятием суперклуба?

– Это позиция банка. Банк и с моральной, и с практической точки зрения за то, чтобы клуб процветал, чтобы клуб был сильным, стабильным, увеличивал количество болельщиков на трибунах, проданных лож и так далее. Но это не значит, что Игорь Иванович имел в виду, что банк сейчас начнёт покупать футболистов. Конкретика заключается в конструктивной позиции банка по отношению к кредиторам. Слова «ведётся работа» касаются кредита. Позиция банка и возможности реструктуризации позволяют клубу функционировать.