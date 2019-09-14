Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ФК «Калуга» — «Динамо Брянск». Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 16:30

«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Урал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент