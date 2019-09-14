«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 14 сентября в 16:30

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Жвакин (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».