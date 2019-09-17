Сейв де Хеа пяткой — в топ-5 спасений пятого тура английской Премьер-лиги

Представлен топ-5 сейвов пятого тура английской Премьер-лиги. Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который пяткой отразил удар Джеймса Мэддисона из «Лестера».

Дин Хендерсон спас ворота «Шеффилд Юнайтед» после удара головой игрока «Саутгемптона» Че Адамса.

Тим Крул из «Норвича» помог команде удержать победный счёт в матче с «Манчестер Сити». Голкипер «Арсенала» Бернд Лено выручил лондонский клуб после мощного удара Тома Клеверли («Уотфорд») из-за штрафной.

Вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабиански продемонстрировал прекрасную реакцию после удара Джона Макгинна из «Астон Виллы».

Видео доступно на «Чемпионате».

После пяти туров лидером чемпионата является «Ливерпуль», не потерявший ни одного очка.