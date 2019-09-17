«Барселона» опубликовала трогательное видео в память о Тито Виланове

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала ролик в память о бывшем главном тренере Тито Виланове, который 25 апреля 2014 года скончался в возрасте 45 лет из-за рака слюнных желёз.

Виланова в бытность футболистом являлся воспитанником каталонского клуба, но не продвинулся дальше «Барселоны Б». После завершения карьеры игрока он стал тренером.

С 2008 по 2012 год Виланова являлся ассистентом главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы. После ухода последнего в отставку в 2012 году Тито был назначен наставником «Барселоны».

В середине сезона-2012/13 Виланове пришлось пройти курс двухмесячного лечения, но затем он вернулся к руководству командой и привёл её к чемпионскому титулу в Примере. По окончании сезона специалист покинул клуб по состоянию здоровья.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».