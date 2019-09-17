«Барселону» всё ещё могут наказать за переговоры с Гризманном

«Барселона» по-прежнему может столкнуться с санкциями в связи с переговорами с нападающим Антуаном Гризманном во время его выступления за «Атлетико».



Как сообщает AS, если в федерации футбола Испании выяснят, что каталонцы всё же начали вести переговоры с французским футболистом раньше допустимого срока, то их могут наказать. Один из вариантов наказания – дисквалификация домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Однако такое развитие событий маловероятно. Также сине-гранатовых могут наказать небольшим штрафом в размере € 300.



Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте. Однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.

Гризманн отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции о гомофобии