«Барселону» всё ещё могут наказать за переговоры с Гризманном

«Барселона» по-прежнему может столкнуться с санкциями в связи с переговорами с нападающим Антуаном Гризманном во время его выступления за «Атлетико».
Как сообщает AS, если в федерации футбола Испании выяснят, что каталонцы всё же начали вести переговоры с французским футболистом раньше допустимого срока, то их могут наказать. Один из вариантов наказания – дисквалификация домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Однако такое развитие событий маловероятно. Также сине-гранатовых могут наказать небольшим штрафом в размере € 300.
Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте. Однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.
- 17 сентября 2019
-
17:26
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:39
-
14:09
-
14:03
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:17
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:42
-
12:24
-
12:09
-
12:05
-
11:50
-
11:47