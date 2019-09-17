«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк», забив шесть голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» разгромил бельгийский «Генк» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживал матч немецкий арбитр Феликс Цвайер. В качестве его ассистентов выступили Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.



Счёт был открыт уже на 2-й минуте — автором гола стал Эрлинг Холанн с подачи Такуми Минамино. На 34-й минуте преимущество хозяев увеличил Холанн с паса Хван Хи Чана. Через несколько минут отличился и Хван Хи Чан с передачи Златко Юнузовича. На 40-й минуте разрыв в счёте сократил Джон Лукуми. В концовке первого тайма «быки» забили ещё два мяча усилиями Холанна и Собослаи. В начале 2-го тайма Самата забил второй мяч «Генка», но затем Ульмер отправил в ворота гостей шестой гол.



Во 2-м туре «Ред Булл Зальцбург» на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Генку» предстоит домашняя встреча с «Наполи». Оба матча пройдут 2 октября.