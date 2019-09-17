Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк», забив шесть голов

«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк», забив шесть голов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» разгромил бельгийский «Генк» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Обслуживал матч немецкий арбитр Феликс Цвайер. В качестве его ассистентов выступили Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте — автором гола стал Эрлинг Холанн с подачи Такуми Минамино. На 34-й минуте преимущество хозяев увеличил Холанн с паса Хван Хи Чана. Через несколько минут отличился и Хван Хи Чан с передачи Златко Юнузовича. На 40-й минуте разрыв в счёте сократил Джон Лукуми. В концовке первого тайма «быки» забили ещё два мяча усилиями Холанна и Собослаи. В начале 2-го тайма Самата забил второй мяч «Генка», но затем Ульмер отправил в ворота гостей шестой гол.

Во 2-м туре «Ред Булл Зальцбург» на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Генку» предстоит домашняя встреча с «Наполи». Оба матча пройдут 2 октября.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
6 : 2
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Холанн – 2'   2:0 Холанн – 34'   3:0 Чан – 36'   3:1 Лукуми – 40'   4:1 Холанн – 45'   5:1 Собослаи – 45+2'   5:2 Самата – 52'   6:2 Ульмер – 66'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент