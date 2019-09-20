Мостовой – о поражениях «Краснодара» и ЦСКА: хуже быть не может

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражениях российских команд в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» на выезде со счётом 0:5 проиграл швейцарскому «Базелю», а московский ЦСКА в гостях потерпел поражение в матче с болгарским «Лудогорцем» — 1:5.
«Полный кошмар и провал. Не могу вспомнить, чтобы российские команды столько пропускали. Хуже быть не может, с точки зрения результата, но вы и на игру посмотрите. У нас очень любят начинать различные разговоры, тренера менять и прочее. Вот вам! Пожалуйста, спрашивайте! Когда выигрывают, то, значит, всё хорошо, а когда проигрывают, то все молчат.
«Базель» просто загнал «быков» в угол. Было такое ощущение, что «Краснодар» играет вторую игру подряд. Швейцарцы вышли свежее, агрессивнее, а наши инертно наблюдали. После 0:3 уже было всё ясно.
Что касается ЦСКА, первый тайм прошёл достаточно ровно. ЦСКА даже смотрелся агрессивнее. Во втором тайме «Лудогорец» забил шикарные голы и на эйфории у них получалось всё, а ЦСКА полностью расклеился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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