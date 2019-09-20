Караваев — о переходе в «Зенит»: в «Витессе» сказали, что это шаг вперёд
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как в «Витессе» отнеслись к его переходу в стан сине-бело-голубых.
«Все в «Витессе» хорошо отнеслись к этому переходу. Поздравили, сказали, это шаг вперёд. Дерзай! Всё в твоих руках. В той же Голландии все прекрасно понимают, что «Зенит» это «Зенит», борьба за титулы, Лига чемпионов. Тут вообще никаких вопросов не было.
Сомнений — возвращаться или нет в Россию — не было. Нигде ни разу не говорил, мол, забудьте меня, я никогда вернусь. Хотя слова, что хотелось бы продолжать карьеру в Европе, были. Но если тебе делает предложение такой топ-клуб, как «Зенит», тут даже думать нечего», — цитирует Караваева «Матч ТВ».
Караваев перешёл в «Зенит» в начале сентября за € 8 млн.
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