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Ракицкий поздравил президента «Шахтёра» с днём рождения

Ракицкий поздравил президента «Шахтёра» с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в своём «инстаграме» поздравил с днём рождения президента донецкого «Шахтёра» Рината Ахметова.

«Ринат Леонидович, поздравляю вас с днём рождения! Благодарен за всё, что вы сделали для меня, что вы делаете так много для развития футбола, за вашу любовь к футболу! Желаю новых триумфов, значимых побед и мира нашему дому!» — написал Ракицкий в сторис своего «инстаграма».

Ракицкий поздравил Р. Ахметова с днём рождения
Ракицкий поздравил Р. Ахметова с днём рождения
Фото: «Инстаграм» Ярослава Ракицкого

Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За первую команду донецкого клуба он выступал с 2006 по 2019 годы. В конце января он перешёл в «Зенит». Трансфер украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. Контракт с петербургским клубом футболист подписал сроком до лета 2022 года. В минувшем сезоне он стал с командой чемпионом России.

Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра
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