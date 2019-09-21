Роскошный удар и два отменённых гола — в обзоре матча «Лестер» — «Тоттэнхем»

Завершился матч шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча, проходившая в Лестере, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Гарри Кейн открыл счёт. Нападающий ворвался в штрафную, после контакта с одним из защитников соперника начал падать, но сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 69-й минуте полузащитник «Лестера» Рикарду после прострела с фланга замкнул передачу с близкого расстояния. Мяч, угодив в Дэнни Роуза, влетел в ворота «шпор».

Победный мяч на 86-й минуте забил полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон, который с дальней дистанции пробил в нижний угол ворот. Голкипер «шпор» Пауло Гассанига свою команду не выручил.

При этом во время матча арбитр Пол Тирни отменил два гола после просмотра видеоповтора. Сперва на 15-й минуте футболисты «Лестера» затолкали мяч в ворота с близкого расстояния при счёте 0:0, а затем на 65-й минуте, при счёте 1:0 в пользу «Тоттенхэма», арбитр Тирни не засчитал гол защитника гостей Сержа Орье. В обоих случаях был зафиксирован офсайд.

«Лестер» набрал 11 очков и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 8 набранными баллами остался на пятой строчке.