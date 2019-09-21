«Тоттенхэм» проиграл «Лестер Сити» в гостевом матче АПЛ
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил с подачи форварда «шпор» Сон Хын Мина. Во втором тайме, на 69-й минуте, португальский защитник «Лестера» Рикарду сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, полузащитник Джеймс Мэддисон вывел хозяев вперёд в счёте.
«Лестер Сити» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (8) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.
- 21 сентября 2019
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