Шатов: на месте Семака заменил бы себя, когда я два раза подряд потерял мяч

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«В первом тайме соперник навязывал борьбу на каждом участке поля, оборона у них играла высоко. Но мы знали: чем раньше забьём, тем будет легче, потому что «Рубин» — атакующая команда, они побегут, у нас появятся шансы.
Семак требовал не сбавлять темпа. Выполнили установку тренера, всё получилось. Во втором тайме был эпизод, когда я два раза подряд потерял мяч. На месте тренера я бы заменил себя, но я остался на поле, надо было собраться. Очень сильно хотел забить. Главное, что гол засчитали», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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