«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили

«Зенит» разгромил в Петербурге «Рубин» и снова вышел на чистое первое место. После ничьи с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов команда Сергея Семака сумела восстановиться и подготовиться к игре чемпионата России в режиме «через три на четвёртый». Сине-бело-голубые сыграли на хороших скоростях, к которым казанцы оказались просто не готовы.

Надо отдать должное Роману Шаронову: его «Рубин» не отходит от своей схемы и выбранного стиля игры. Хотя главный тренер казанцев наверняка понимал, чем может закончиться попытка сыграть с чемпионом России в смелый футбол. Пока у гостей хватало сил встречать высоко, хозяева чувствовали себя словно в еврокубковом матче, но во втором тайме «Зенит» разорвал соперника.

Вот главные факты о матче на «Газпром Арене»:

— Игра в Петербурге началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике «Зенита» Фернандо Риксене, который в среду ушёл из жизни после продолжительной болезни. Болельщики сине-бело-голубых попрощались с чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА аплодисментами. На экране стадиона демонстрировали кадры с фотографиями голландского игрока в форме «Зенита».

Покойся с миром, боец Не стало Фернандо Риксена.

— Сергей Семак вернулся к схеме с четырьмя защитниками. Главный тренер «Зенита» заменил четырех игроков: вместо Йордана Осорио, Вячеслава Караваева, Юрия Жиркова и травмированного Сердара Азмуна с первых минут сыграли Игорь Смольников, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Олег Шатов. Из-за простуды не попал в заявку на матч с «Рубином» Александр Ерохин. В честь международного дня глухих чемпион России необычно подошёл к объявлению стартового состава, сделав это с помощью русского жестового языка. Крутая находка!

— Сотый матч за «Зенит» сыграл Бранислав Иванович. Сербскому капитану чемпионов России вручили памятную футболку, посвящённую юбилею.

— Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин неуверенно действовал под давлением при игре ногами. В результате одной из его ошибок в середине первого тайма забил Артём Дзюба. Казанцам помогла работавшая на матче система VAR. Судья Сергей Карасёв благодаря повтору определил оффсайд. Как ни странно, это был первый удар в достаточно открытом матче.

— До перерыва бригада Карасёва отменила два забитых мяча «Зенита». Во втором случае команде Семака удалась красивая комбинация на скорости, завершившаяся автоголом. Дзюба чуть-чуть залез в положение вне игры.

— Себастьян Дриусси получил повреждение, поэтому был заменён уже в перерыве на Алексея Сутормина. Тревожная ситуация для Семака, учитывая травмы других игроков группы атаки – Азмуна и Малкома. Небольшой фан-сектор гостей встретил вышедшего на поле зенитовца, который летом несколько дней являлся игроком «Рубина», бодрым скандированием «Сутормин! Сутормин!».

— Большое количество опасных моментов «Зенит» сумел воплотить в гол только на исходе часа игры. Забил юбиляр Иванович, головой, после подачи со штрафного. Ещё раз ошибся Дюпин – теперь на выходе.

— По иронии судьбы, Сутормин забил свои первые голы за «Зенит» именно в ворота «Рубина». Один – головой, второй – правой ногой. Кажется, на позиции второго форварда ему комфортнее, чем на фланге.

— В последние 15 минут «Зенит» забил ещё трижды. Но если голы Роберта Мака и Олега Шатова были засчитаны, то Дзюбе не повезло. Его забитый мяч стал третьим, который отменил Карасёв. В результате Артём ушёл с поля без гола. Тем не менее Дзюба очень полезно сыграл в роли «столба»: нанёс два удара и сделал пять ключевых передач. В «Зените» мы отвыкли его видеть впереди одного, без Азмуна. Единственного центрфорварда он играл в последнее время только в сборной России.