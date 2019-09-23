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«Милан» рассматривает кандидатуру Спаллетти

«Милан» рассматривает кандидатуру Спаллетти
Футбол / Италия 0

«Милан» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, утверждает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, руководство миланского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Марко Джампаоло, но пока не планирует его увольнять в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тем не менее «Милан» рассматривает вариант с приглашением 60-летнего Спаллетти, который по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

«Милан», набрав шесть очков, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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