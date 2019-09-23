Видео: футболиста с переломом ноги увезли со стадиона в багажнике такси

В матче чемпионата Боливии между «Ориенте Петролеро» и «Гуабиру» произошёл неприятный инцидент с одним из футболистов.

Защитник «Ориенте Петролеро» Марио Куэльяр получил перелом левой ноги, но в больницу ему пришлось ехать в багажнике такси. На стадионе находился автомобиль скорой помощи, но его водитель куда-то пропал.

В итоге для транспортировки пострадавшего игрока было вызвано такси. Чтобы погрузить Куэльяра, в машине пришлось сложить задние сиденья. В больницу такси отправилось с открытым багажником.

30-летний Куэльяр получил травму в игровом эпизоде на 75-й минуте при попытке заблокировать удар игрока соперника. Несмотря на подобные героические действия игрока, его команда проиграла со счётом 1:2.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».