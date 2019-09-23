Видео: футболиста с переломом ноги увезли со стадиона в багажнике такси
В матче чемпионата Боливии между «Ориенте Петролеро» и «Гуабиру» произошёл неприятный инцидент с одним из футболистов.
Защитник «Ориенте Петролеро» Марио Куэльяр получил перелом левой ноги, но в больницу ему пришлось ехать в багажнике такси. На стадионе находился автомобиль скорой помощи, но его водитель куда-то пропал.
В итоге для транспортировки пострадавшего игрока было вызвано такси. Чтобы погрузить Куэльяра, в машине пришлось сложить задние сиденья. В больницу такси отправилось с открытым багажником.
30-летний Куэльяр получил травму в игровом эпизоде на 75-й минуте при попытке заблокировать удар игрока соперника. Несмотря на подобные героические действия игрока, его команда проиграла со счётом 1:2.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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