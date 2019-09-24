Рапино: игроки имеют возможность использовать футбол, чтобы менять мир к лучшему

Американка Меган Рапино, которая была признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА, поделилась впечатлениями от получения приза.
«Некоторые истории действительно вдохновили меня в этом году. Борьба Стерлинга и Кулибали, их невероятные выступления и реакция на отвратительные расистские оскорбления — это заслуживает общего внимания.
Если мы действительно хотим видеть реальные изменения, то не только Стерлинг и Кулибали должны быть возмущены, но и каждый из нас должен порицать любые виды дискриминации, будь то расизм или гомофобия. У профессиональных футболистов есть уникальная возможность использовать эту игру, чтобы менять мир к лучшему. Я надеюсь, что каждый из нас принимает всё близко к сердцу, делает что-то во благо общества, потому что каждый из нас имеет силы для изменения текущей ситуации к лучшему», — приводит слова Рапино BBC.
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