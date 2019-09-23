Рапино признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Меган Рапино.
В борьбе за награду Рапино опередила соотечественницу — Алекс Морган, а также англичанку Люси Бронз.
Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, Рапино стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
Также Рапино отметилась некоторыми громкими высказываниями. Девушка, являющаяся лесбиянкой, критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.
- 23 сентября 2019
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