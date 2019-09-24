Месси: мы понимаем, что происходит с «Барселоной», нам было очень тяжело

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о проблемах каталонского клуба в текущем сезоне. После пяти туров «Барселона» в турнирной таблице Примеры занимает лишь восьмое место, отставая от лидеров на четыре очка.

«Нам было очень тяжело. У нас есть проблемы с созданием моментов, в то же время мы плохо обороняемся, позволяя соперникам слишком многое. Понятно, что сезон только начался, но реагировать на происходящее нужно уже сейчас.

Мы понимаем, что нужно прибавлять. И мы понимаем, что происходит с нами. У меня нет никаких сомнений, что мы станем сильнее и будем расти дальше.

Возвращение на поле даётся тяжело, я чувствую усталость, не хватает искры. Фати? Я был удивлён и впечатлён уже в первый день, когда увидел его. Он привлёк моё внимание, а в следующем матче уже дебютировал», — приводит слова Месси Eurosport.