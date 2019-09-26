Чалов сравнил Слуцкого с Гончаренко
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов сравнил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с нынешним наставником Виктором Гончаренко, а также рассказал об адаптации новичка Лукаса Сантоса.
«Я не так много работал с Леонидом Викторовичем, поэтому я не могу назвать сильных отличий его от Гончаренко. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звезд в команде, но он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым.
Лукас Сантос ещё скромничает. Общается с Марио Фернандесом в основном, но мы уже начинаем с ним подшучивать. В целом он очень добрый, всё будет нормально», — передаёт слова 21-летнего форварда корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
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