Чалов сравнил Слуцкого с Гончаренко

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов сравнил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с нынешним наставником Виктором Гончаренко, а также рассказал об адаптации новичка Лукаса Сантоса.

«Я не так много работал с Леонидом Викторовичем, поэтому я не могу назвать сильных отличий его от Гончаренко. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звезд в команде, но он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым.

Лукас Сантос ещё скромничает. Общается с Марио Фернандесом в основном, но мы уже начинаем с ним подшучивать. В целом он очень добрый, всё будет нормально», — передаёт слова 21-летнего форварда корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.