Фанат ЦСКА Малосолов признан виновным и оштрафован за твит про Луиса Адриано

Суд вынес решение по делу о посте фаната ЦСКА Андрея Малосолова в «Твиттере», в котором он назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.



«Суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей», — передаёт слова судьи Журавлёвой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, Малосолов опубликовал пост про Адриано во время матча ЦСКА со «Спартаком» на предсезонном турнире. В одном из эпизодов встречи бразилец повздорил с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным, после чего между игроками произошли две стычки. В результате второго столкновения футболист ЦСКА был удалён с поля, а Адриано продолжил игру. Малосолов в социальной сети назвал форварда обезьяной и выразил мнение, что ему также следовало показать красную карточку. Позднее Андрей удалил свой пост, однако генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подал на него заявление.



«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.