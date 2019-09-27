Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанат ЦСКА Малосолов признан виновным и оштрафован за твит про Луиса Адриано

Фанат ЦСКА Малосолов признан виновным и оштрафован за твит про Луиса Адриано
Футбол / РПЛ 0

Суд вынес решение по делу о посте фаната ЦСКА Андрея Малосолова в «Твиттере», в котором он назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.

«Суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей», — передаёт слова судьи Журавлёвой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Малосолов опубликовал пост про Адриано во время матча ЦСКА со «Спартаком» на предсезонном турнире. В одном из эпизодов встречи бразилец повздорил с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным, после чего между игроками произошли две стычки. В результате второго столкновения футболист ЦСКА был удалён с поля, а Адриано продолжил игру. Малосолов в социальной сети назвал форварда обезьяной и выразил мнение, что ему также следовало показать красную карточку. Позднее Андрей удалил свой пост, однако генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подал на него заявление.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере»
Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент