«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере»

В последние недели несколько граждан России получили реальные сроки за публикации в соцсетях. В основном это участники протестных акций в Москве, которых обвиняют в организации массовых беспорядков и призывах к экстремистской деятельности. Наш футбол также начинает жить по новым правилам. В начале июля московский «Спартак» в лице гендиректора Томаса Цорна написал заявление в прокуратуру на известного фаната ЦСКА Андрея Малосолова. Причина – июньская запись в «Твиттере», где темнокожий игрок «Спартака» Луис Адриано был назван «обезьяной». Сейчас болельщику грозят штраф и общественные работы, но если бы не прошлогодняя декриминализация 282-й статьи («за разжигание»), Малосолов вполне мог бы оказаться в тюрьме за пост.

Кто такой Андрей Малосолов?

Если «Спартак» хотел резонанса, то выбрал для суда правильного болельщика, ведь о Малосолове даже есть весьма солидная для нашего футбола статья в «Википедии». Если верить написанному в интернете, Андрей был корреспондентом разных СМИ во время чеченской кампании и военного конфликта в Югославии, много лет входил в правительственный пул, рассказывая стране, как работают разные министры – от Кириенко с Примаковым до Путина с Касьяновым.

Из журналистики Малосолов ушёл в PR и пять лет работал главой пресс-службы РФС при Виталии Мутко и Сергее Фурсенко. Знаменит он и как пресс-секретарь объединённого чемпионата России и Украины, который курировался «Газпромом» и управлялся бывшим главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым. Также Малосолов был одним из создателей ВОБ, работал со Станиславом Черчесовым в сочинской «Жемчужине», в начале карьеры издавал первый журнал для болельщиков «Русский фан-вестник», а в недавнем прошлом был ведущим программы «Фанзона» на «Царьград ТВ».

Но в течение всего этого времени в соцсетях творческая личность в первую очередь ассоциировала себя не с медиа, а с фанатским движением ЦСКА. В общем, было всё в жизни фаната Малосолова традиционно и радостно, пока в не очень любимый им «Спартак» не пришёл законопослушный немец Том Цорн.

«Я – не расист»

По легенде, оформленной как заявление в прокуратуру, недремлющий сисадмин «Спартака» Багузин А. просматривал соцсети после июньской игры на Кубок «Париматч Премьер» с ЦСКА и увидел в «Твиттере», на его взгляд, возмутительную и даже преступную реакцию известного болельщика. В тот день после нескольких стычек между Кириллом Набабкиным и Луисом Адриано «армеец» был удалён с поля, а Малосолов написал в «Твиттере»: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».

Согласно материалам дела, бдительный гражданин Багузин тут же сделал принт-скрин, отправил файл пресс-атташе Антону Лисину, а тот довёл бумагу до гендиректора Томаса Цорна.

Так и завелось это дело о расизме.

— В конце лета мне позвонили с незнакомого телефона, — рассказывает Малосолов. – Говорят: «Вас беспокоит прокуратура Центрального округа, вы должны явиться в такой-то день». Я очень удивился, ведь даже представления не имел, что у кого-то могут быть ко мне вопросы. Оказалось, они есть у Томаса Цорна. Именно он ведь подписал заявление. Сначала-то, после самого твита, «Спартак» хотел запретить мне посещение «Открытие Арены». Но, видимо, поняв, что я в здравом уме и сам туда не пойду, в пресс-службе решили перевести эту «расистскую» историю в суд.

— А это не расизм?

— Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причём если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удалён, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но «обезьяна» в его адрес – это, повторю, именно поведенческая характеристика. Если бы в похожем стиле выступили Рассказов, Ломовицкий или Джикия, я бы написал про них то же самое. Такие же ассоциации возникают, когда Артём Дзюба, выпучив глаза, нападает на арбитров или футболистов других клубов. Или, например, когда мой старший 3-летний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать». Если посмотреть «Твиттер», то подобное сравнение, думаю, можно найти не в одном экземпляре.

Позже Малосолов действительно присылает скрин от мая 2015 года (надеемся, колесико мышки живо), где сравнивает фанатов «Днепра», массово прорвавшихся на поле в матче с «Наполи», с бабуинами.

— Фанаты «Спартака» часто оскорбляют Акинфеева, сравнивая его с птицей, — продолжает Малосолов. – Как на трибунах, так и в соцсетях называют Газзаева «псом», но никто же не пишет заявления в суд. А сейчас мы видим прецедент, после которого в дни дерби можно будет ежедневного открывать десятки тысяч подобных дел.

— Может, иск к известному болельщику — это первый шаг к тому, чтобы на трибунах закончились взаимные гомосексуальные призывы и песни про обезьян?

— Взаимные оскорбления и демонстрация агрессивного поведения не закончатся – это, если не заниматься популизмом, а говорить реально, — часть болельщицкой футбольной культуры. Так было 5-10-20 лет назад. Причём на центральных и VIP-секторах лексика по отношению к главному сопернику ничуть не проще, чем на фан-трибуне. Потом не забывайте – футболисты часто ругаются матом и оскорбляют друг друга на поле. Если следовать логике «Спартака», необходимо возбуждать дела после каждого матча. Так мы и до шизофрении дойдём! Слушайте, я, безусловно, как болельщик ЦСКА, не люблю «Спартак», но приписывать мне расизм – это уже перебор! Я очень уважаю Вагнера, Карвальо, Жо, любого другого «армейца» с темным цветом кожи. Нельзя же быть расистом избирательно, когда спартаковские темнокожие плохие, а «армейские» хорошие, не правда ли? У нас песня была: «Самый белый парень в ЦСКА – это Чиди Одиа».

Фото: Из личного архива Андрея Малосолова

— Что тогда реальный расизм для Андрея Малосолова?

— Во-первых, сразу скажу, что люди вообще равны между собой – белые, цветные и темнокожие. Правда, есть люди более ранимые, есть – менее. Хотя Бог создал людей разными, мы все выступаем за равноправие между расами и народами. Во-вторых, тема расизма – часто средство манипуляции. Вспомните, например, когда Джикия, как кому-то кажется, неудачно пошутил над легионерами своего же «Спартака» — мол, они как шоколадки, которые тают от жары. Мне бы в голову не пришло обвинять Георгия в разжигании, но появилась куча людей и экспертов, которая так сделала.

«Спартак» обвинён в расизме. Британские СМИ сошли с ума Мария Захарова права: атака на Россию перед ЧМ-2018 будет жестокой. Но разве мы её не заслуживаем?

Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком. В-третьих, реальный расизм – это когда звучит конкретное выделение по расовому признаку, смешанное с призывом к физическому или психологическому унижению. Ничего подобного в моём твите и близко нет.



— Когда фанаты поют песню со смыслом: «На фига российской сборной обезьяна» — это тоже ок?

— Я не слышал ни разу, чтобы кто-то исполнял такую песню. Не хотелось бы залезать в эти дебри, хотя и это дискуссионная тема. Но я вообще против немотивированного оскорбления любого футболиста.



— Почему в «Спартаке» считают иначе?

— Предполагаю, что новый медийщик «Спартака» Антон Лисин, кстати, мой бывший коллега, не раз бравший у меня комментарии для спортивных СМИ в мою бытность работы в РФС, хочет показать руководству, как он эффективен и крут на рабочем месте. Ведь вся эта история в первую очередь имеет информационную перспективу, особенно для экспорта ее в международное пространство – смотрите, «Спартак» борется с расизмом! Притом что клуб является одним из лидеров по суммам штрафов за поведение своих болельщиков, в том числе и за расистские проявления. Но подчеркну, «Спартак», под вывеской борьбы с расизмом, создаёт разрушающий болельщицкую культуру прецедент, который однажды ударит и по любому фанату «Спартака» (мы же прекрасно знаем, что у любой команды по футболу в России есть свои прозвища, которые звучат для непосвящённых иногда неблагозвучно). Вообще по любому болельщику, который проявил эмоции на стадионе или в соцсетях. Так что на процессе будем биться не только за меня.



— Кстати, если читать соцсети, то можно сделать вывод, что Андрей Малосолов скорее поддерживает наказания за вполне двусмысленные посты в соцсетях. Я прав?

— Я в соцсетях выступаю под своим именем, поэтому против левых аккаунтов, когда какой-то ноунейм угрожает тебе насилием. Несомненно, за реальный расизм и шовинизм, призывы к насилию, разрушению государства и терроризму, а также за подлые фейк-ньюс, нужно наказывать. Одновременно соцсети – это такая информационная клоака. И если в её рамках реагировать на все оскорбительные слова и тексты, то и жизни не хватит. До абсурда всё тоже нельзя доводить.

Адвокат Иван Миронов: «Адриано был сравнён с национальным символом Олимпийских игр в Бразилии»

Защищаться от «Спартака» Малосолову помогает адвокат Иван Миронов. Он объясняет, почему Андрею пока не грозит тюрьма.

— Дело возбуждено по административной статье, поскольку с недавнего времени «Разжигание межнациональной розни и возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства по первой части» — декриминализованы, — говорит адвокат. — Если человек привлекается к ответственности впервые, то в отношении его применяется административное наказание. Уголовное наказание применяется за повторное правонарушение.

Малосолову сейчас грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, однако Миронов уверен, что его подзащитный невиновен.

— Согласно прокурорской проверке следует, что в материалах дела не содержится сведений о том, что каким-либо образом возбуждалась ненависть или вражда, — продолжает Миронов. — Экспертиза по делу указывает исключительно на наличие признаков унижение человеческого достоинства по расовому признаку. Но данное обвинение в корне противоречит как традициям мирового спорта, так и непосредственно требованиям закона. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на то, что сравнение спортсменов с животными происходит по принципу превосходства физических способностей отдельных представителей фауны над человеческими возможностями. У нас ведь не турнир по шахматам, где сравнением гроссмейстера с обезьяной могли бы умалять его интеллектуальный потенциал.

Ещё стоит обратить внимание на то, что за последние 50 лет существования Олимпийских игр символом состязаний становилось определённое животное. Например, в Мюнхене и на Юношеских играх в Сингапуре спортсменов сравнивали с таксой и голубой собакой. Кроме этого, на чемпионате мира по футболу — 2018 символом стал волк в форме цветов российского флага. При этом надо отметить, что волк гораздо глупее обезьяны, считается вероломным, опасным и безжалостным животным, который уничтожает себе подобных. Но ни в какую воспалённую голову не пришло, что данное сравнение унижает или оскорбляет честь и достоинство российских футболистов. У нас выдающихся борцов, прежде всего Карелина, называют русским медведем.

Медведи агрессивны, едят падаль и человечину, но подобные сравнения никого не унижают. Также стоит отметить, что данный футболист является гражданином Бразилии. Символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году являлась обезьяна. Получается, что Луис Адриано был сравнён с официальным национальным символом Олимпийских игр, и в этом наша прокуратура обнаружила состав правонарушения. Ещё обезьяну можно найти в разных эмблемах баскетбольных клубов, потому что обезьяна ловкая, выносливая и хитрая зверушка, — заметил Миронов. И он в чём-то прав. В ловкости и способностях Адриано, по сравнению со средним игроком РПЛ, действительно не откажешь. В последнем матче за «Палмейрас» ушедший из «Спартака» бразилец сделал хет-трик.

Луис Адриано сделал хет-трик. «Палмейрас» его преобразил Такого не было даже на Украине.

Конфликт Набабкина и Адриано Фото: pfc-cska.com

Фанат «Спартака»: «Я против иска к Малосолову»

Но если риторика адвоката понятна, то в этой истории важно было услышать мнение представителей «Спартака». И раз клуб решил не давать комментариев, мы обратились к болельщикам. Понятно, что общность эта (особенно в последнее время) – многоголосая, а иногда и находящаяся в оппозиции друг другу. Но для точности оценки был выбран современник Малосолова, вполне сравнимый с «армейцем» по медийной значимости. Дмитрий Лекух – журналист, писатель, автор книг о фанатах и не только.

— Я против иска к Малосолову, — говорит он. — Такие вещи не стоит педалировать в нашей стране. У России достаточно других проблем. С социальной точки зрения расизма у нас вообще нет. По одной простой причине — нет такого количества темнокожих. Зато есть напряженность с ксенофобией. Причём это тема как кавказского этнического национализма, так и русского. Но даже эти сложные вещи достаточно благополучно разрешаются, хотя они и нуждаются в обсуждении. А вот какие-то чужеродные и внедряемые нам только по причинам политкорректности проблемы американских плантаторов девятнадцатого столетия – лишняя тема, хотя я сторонник свободы слова.

— Так фанаты сами создают эту повестку.

— Да не оскорбляют в России массово по цвету кожи. Эта проблема других цивилизаций — англосаксонских, франкоязычных, где были моменты угнетения одной расы другой. Я понимаю, если бы мы выясняли вопросы, например, с якутами, а так – не надо изобретать новые проблемы на пустом месте. У фанатов есть другая функция. Они просто несут определённую социальную функцию по канализации отрицательной энергии. Это не только у нас, но и в Англии. Англичане говорят: пока есть футбол, у нас никогда не будет революции.

— История с расизмом нужна, чтобы кого-то от чего-то отвлечь?

— Давайте так скажу. Если поймёте, то хорошо: «Вместо того чтобы канализировать дурную энергию, давайте её не скапливать, не аккумулировать и не выплёскивать на головы гражданских лиц и процессов, никак не относящихся к этим внутриболельщицким темам. Я категорически против этого».

Однако процесс о посте в «Твиттере» уже идёт: прокуратура проводит экспертизы, адвокат выстраивает защиту, скоро состоится суд. К этому «делу обезьяны» можно относиться с улыбкой или пропустить его мимо ушей, однако оно в любом случае меняет правила игры для тысяч болельщиков. С этого дня каждому из них стоит фильтровать свою письменную или устную речь, иначе уже завтра может раздаться звонок с незнакомого номера: «Здравствуйте, беспокоят из прокуратуры. На вас завели дело за пост в интернете».