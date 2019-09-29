Кононов не пришёл на обязательное флеш-интервью после матча с «Оренбургом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).
Московский клуб потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. «Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
В 12-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи в 19:00 мск.
53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
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