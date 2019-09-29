Кечинов: может быть, «Спартаку» придётся бороться за выживание

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после поражения красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) не исключил, что команде придётся бороться за выживание.
«Неприятно, когда команда постоянно проигрывает. Что касается положительных моментов в игре, то, как правило, когда команда проигрывает, они забываются и остаются незаметными.
Отставка Кононова? Федун дал ему время до декабря, а что будет сейчас — неизвестно. Если бы разрешили совмещать Черчесову, то думаю, что на порядок игровая дисциплина была бы выше, а там и игра бы пошла. Сейчас нет ни дисциплины, ни игры. То, что мы видим, нам не очень нравится.
«Спартак» уже недалеко от вылета, 5-6 очков, и мы в зоне вылета. Придётся бороться за выживание? Может быть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 29 сентября 2019
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