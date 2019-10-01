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Кин: Таунзебе ещё молод, но нельзя дарить голы вот так!

Кин: Таунзебе ещё молод, но нельзя дарить голы вот так!
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал гол форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в матче АПЛ с манкунианцами (1:1).

«Это первая истина – играть нужно до финального свистка в матче. Все защитники «Манчестер Юнайтед» в этом эпизоде допустили позиционную ошибку. Но нужно отдать должное «Арсеналу» – прекрасное завершение матча.

Когда отдаешь неточный поперечный пас, то не даешь возможности многим своим партнерам играть. Я понимаю, что Туанзебе ещё молод и набирается опыта, но нельзя дарить голы вот так!», – приводит слова Кина BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте.

Гол Обамеянга и классный удар Мактоминая — в видеообзоре матча «МЮ» — «Арсенал»
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