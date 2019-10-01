Гол Обамеянга и классный удар Мактоминая — в видеообзоре матча «МЮ» — «Арсенал»
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, обыграв один на один испанского голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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