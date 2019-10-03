В список целей «МЮ» на зимнее усиление атаки вошёл форвард «Борнмута»

«Манчестер Юнайтед» составил список целей для усиления атакующей линии на зимнее трансферное окно.



По информации Sky Sports, в числе потенциальных новичков «красных дьяволов» оказались Каллум Уилсон из «Борнмута» и Марио Манджукич из «Ювентуса», об интересе манкунианцев к которому сообщалось ранее.



27-летний Уилсон в нынешнем сезоне принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 1 жёлтую карточку. «Борнмут» занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» (9) – 10-й.



В свою очередь 33-летний Манджукич не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, в связи с чем ещё ни разу не появился на поле в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. В сентябре форвард был близок к переходу в катарский клуб «Аль-Райян», однако трансфер сорвался.

«Ювентус» может бесплатно отпустить Манджукича в «Манчестер Юнайтед»