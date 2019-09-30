«Ювентус» может бесплатно отпустить Манджукича в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. По данным источника, туринский клуб зимой может отпустить хорватского нападающего бесплатно, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

С приходом Маурицио Сарри Манджукич потерял место в составе «Ювентуса». Хорватский форвард не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов. Ранее «Юве» планировал продать игрока, но теперь, судя по всему, готов отпустить бесплатно.

На Манджукича также претендовал катарский клуб «Аль-Райян», но сделка сорвалась. Сам Манджукич предпочитает вариант с европейским чемпионатом. «Манчестер Юнайтед» готов предложить игроку контракт на 18 месяцев. Ранее главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что зимой клуб будет искать нападающего.