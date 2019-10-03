Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров «Барселоны» в Лиге чемпионов
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории каталонского клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (2:1), и на его счету стало 22 гола в 50 матчах за «Барселону» в Лиге чемпионов. Уругваец опередил по этому показателю Неймара и Патрика Клюйверта.
Больше в Лиге чемпионов за «Барселону» забивали только Ривалдо (25 голов в 45 матчах) и Лионель Месси (112 голов в 137 матчах).
32-летний Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей.
Гнабри и Суарес — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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