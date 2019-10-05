Дубль армянина Адамяна принёс «Хоффенхайму» победу в матче с «Баварией»

«Бавария» уступила «Хоффенхайму» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Итоговый счёт матча — 1:2.

Победу гостям принёс армянский форвард Саркис Адамян, сделавший дубль. На 54-й минуте он открыл счёт после передачи Денниса Гайгера. На 73-й минуте Роберт Левандовски с паса Томаса Мюллера восстановил паритет. А на 79-й минуте Адамян забил победный мяч. Ассистировал ему Роберт Сков.

Интересно, что для Адамяна это был первый матч в основном составе за «Хоффенхайм». «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует, набрав 14 очков. «Хоффенхайм» поднялся на 11-е место. В активе команды 8 очков.